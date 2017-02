Ingobernabilidad y deficiencia educativa generan violencia en Zamora

Elena Rojas Zamora

La ingobernabilidad que se tiene en el municipio y las deficiencias en el sistema educativo son los principales factores por los que Zamora se ha convertido en una de las ciudades más violentas, consideró Javier Navarro Rodríguez, Obispo de Zamora.

Recordó que de los municipios de Michoacán, el año pasado Zamora estuvo en los primeros lugares con hechos violentos, y a mediados de enero de este2017 el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, mostró a los obispos de la entidad que este municipio estaba en segundo lugar de criminalidad; le antecedía el municipio de Lázaro Cardenas.

“Hasta ese momento se tenían registrados 15 asesinatos por el crimen organizado en Lázaro Cárdenas y 14 en Zamora, luego ya seguía Apatzingán. Eso de ganarle a Morelia es sorprendente por ser la capital y la ciudad más grande del estado donde se supondría habría más acciones violentas”, señaló.

Comentó, “no es a las autoridades a las que hay que echarles todo el paquete, obviamente tienen que hacer lo suyo, mucha de la responsabilidad recae en la educación. Los obispos michoacanos hemos coincidido que se está incidiendo demasiado en contrarrestar los efectos de la violencia, pero tenemos que emplear más tiempo y reflexión en las causas”.

Añadió, “por ejemplo, los efectos son 14 muertos a principios de enero en Zamora. Se contrarresta ese efecto: llorándole al muerto, consolando a la viuda, persiguiendo al culpable, iniciando un proceso y encerrando al culpable, pero ¿dónde está el civismo?¿Dónde está la educación en la familia?¿Dónde está la selección más cuidadosa de los que nos proponen como candidatos, para que sea gente que viva valores éticos y en base a ello gobierne?”, por tanto dijo: “no hay solamente que atacar efectos, sino buscar causas para ver como las modificamos”.

En ese sentido, subrayó que hay ingobernabilidad, “los ciudadanos ya se sienten indefensos, porque lamentablemente no hay una autoridad a la cual acudir cuando desaparecen a alguien muy cercano. La justicia en México, desde hace años, se está viendo muy lenta. Es mayor el porcentaje de los hechos delictivos que no se denuncian ante la autoridad correspondiente, y de los que se denuncian no llega a un 10 por ciento los que alcanzan un dictamen”.

Comentó, “lo anterior es para preocuparnos. Mucha gente se queda callada porque sabe que la justicia está rebasada en el sentido de que son pocos los elementos policiales y a veces poco capacitados. Por ejemplo los elementos del Mando Unificado no están bien coordinados, ni tienen la capacidad suficiente para ejercer su labor, por lo que requieren mayor capacitación”.

Indicó finalmente que es importante exigir a las autoridades para evitar en el último de los casos hacer justicia por su propia mano, “eso es un riesgo constante, ante el hartazgo de la gente que ha perdido la confianza y la credibilidad de quienes por ley se encargan de la averiguación y de la impartición de justicia”.



Numeraria

14 asesinatos en Zamora a mediados de Enero del 2017

2a ciudad más violenta de la entidad: Zamora