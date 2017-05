INE pone en marcha Estrategia Nacional de Cultura Cívica

-Mediante 3 ejes estratégicos: verdad, dialogo y exigencia

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) detectará la debilidad de la cultura democrática (cívica) en nuestro país, como un problema público, puso en marcha la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) (2017-2023), a fin de fortalecer la misma en México.

Se trata de una política pública que emite este órgano autónomo del estado mexicano, cuyos principales mandatos son: la educación cívica y la formación ciudadana.

Esta fue dada a conocer a medios de comunicación, académicos, líderes de opinión de la sociedad civil y miembros de partidos políticos por Elizabeth Guadalupe Esparza Neri, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local ejecutiva del INE en Michoacán en sus instalaciones de la junta distrital 05.

Esparza Neri dijo que está basada en 3 ejes estratégicos: la verdad, el dialogo y la exigencia. Las líneas de acción del primero es la generación de conocimiento e información para el ejercicio de la ciudadanía; la difusión, promoción conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos y la apropiación del derecho a saber.

Mencionó que en el caso del segundo eje se establecerá la creación de espacios para el dialogo democrático, la creación y vinculación de redes para el ejercicio democrático y la promoción de la cultura cívica en los entornos escolares.

En cuanto al tercer eje divulgó que las líneas de acción a desarrollar son la exigencia de cumplimiento de la palabra pública empeñada y la promoción de la incidencia de la ciudadanía en la solución de problemas públicos.

Admitió que la debilidad de la cultura democrática en nuestro país no solamente debe ser atendida por el INE, “esta estrategia no podrá tener la fuerza si no va acompañada por los ciudadanos que sean corresponsables con las autoridades, al igual que por los órganos que son responsables de la educación cívica: los organismos públicos locales como el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).

Señaló que para poder detectar la debilidad de la cultura democrática, previamente se realizó un diagnostico que incluyó 10 componentes: la importancia de la información pública, el estado de derecho y derechos humanos, la gobernanza y construcción de redes, la perspectiva de género, la interculturalidad, la igualdad y no discriminación, la participación ciudadana como empoderamiento ciudadano, el binomio partidos políticos-gobierno, medios de comunicación y espacios del estado para fomento de cultura cívica.

Uno de los datos relevantes que refleja esta debilidad es que el 4 por ciento de los ciudadanos en nuestro país ha hecho consulta de los portales de trasparencia, de los cuales el 70 por ciento duda de la información o no está satisfecho, ante la falta de credibilidad de las instituciones.

También estuvieron presentes David Alejandro Delgado Arroyo, vocal ejecutivo de la junta local ejecutiva del INE en Michoacán; Héctor Manuel Pérez Gutiérrez, vocal del registro federal de electores; María de Lourdes Martínez Sánchez, vocal secretaria y José Román Ramírez Vargas, consejero electoral del IEM.

