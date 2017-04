INE lanzó convocatoria para aspirantes a consejeros locales

-Los interesados tienen hasta el 12 de junio para presentar documentación



Elena Rojas, Zamora

El Instituto Nacional Electoral (INE) lanzó la convocatoria nacional para aspirar a ser consejeros locales. En cada una de las entidades del país se está convocando a los ciudadanos interesados en desempeñar dicha encomienda. En Michoacana serán 6 consejeros locales los que se seleccionen, señaló María de Lourdes Martínez Sánchez, encargada de la vocalía ejecutiva de la junta distrital ejecutiva 05 del INE.

El consejo local se instala en la cabecera de cada entidad y son los que integran, junto con los miembros del servicio profesional, el consejo local del INE. En Michoacán, estos ciudadanos serán quienes tomen las decisiones de los procesos electorales, los que se encarguen de analizar las cuestiones estatales durante las sesiones del INE, por lo que deben contar con solvencia moral e imparcialidad.

Los interesados deben cumplir con los requisitos del artículo 66 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), entre los que destacan: ser mexicanos por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscritos en el registro federal de electores, contar con credencial para votar, tener residencia de 2 años en la entidad federativa correspondiente, contar con conocimientos de las cuestiones electorales para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido candidato a cargo de alguna elección popular en los 3 años inmediatos anteriores a la designación.

No ser no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los 3 años anteriores a la designación y gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter intencional o imprudencial.

Deben presentar los siguientes documentos: solicitud original, copia del acta de nacimiento, curriculum original, dos fotografías tamaño infantil, copia de la credencial para votar, , la cual se debe cotejar, copia del comprobante de domicilio oficial, una declaración bajo protesta de decir verdad, que se encuentra en la página institucional que ellos deben firmar .

Deben exhibir certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuenten con los conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, así como una relación de las referencias completas de las publicaciones, en el caso de que las tengan.

En el caso de que haya consejeros del IEM que aspiren a ser consejeros locales, deben acreditar estas constancias y un escrito de 3 cuartillas como máximo en la que los candidatos expresen las razones por las que aspiren a ser designados como consejeros electorales locales, una declaración del aspirante en el que exprese su disponibilidad para ser designado consejero electoral local y no tener impedimento alguno para el cumplimiento de sus funciones inherentes a dicho cargo.

Asimismo un consentimiento para que sus datos personales sean utilizados únicamente para los fines del procedimiento y en su caso, escritos de apoyo a su candidatura que presenten por parte de organizaciones diversas.

El funcionaria electoral reveló que tienen hasta el día 12 de Junio de este año para presentar dicha documentación en la junta distrital ubicada en Ferrocarril oriente número 72, colonia La Media Luna en Zamora o en la junta local que se ubica en el Boulevard Rafael García de León Numero 1545 colonia Chapultepec Oriente Morelia.

Numeraria

1 dieta (apoyo económico) se les otorga a los consejeros locales