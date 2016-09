Incremento al dólar provoca alza en productos de canasta básica y en diversos insumos

Sábado , 1 de octubre de 2016

-Lamentó sector empresarial. Agroindustriales enfrentan una difícil situación por esta causa

Elena Rojas, Zamora

“El constante incremento al dólar sigue encareciendo los precios de la canasta básica, situación que no solamente afecta a las amas de casa, sino a los diversos sectores en general. Por ejemplo para los agricultores y agroindustriales que tienen que adquirir su materia prima y sus insumos en dólares. Eso les eleva sus gastos directos”, lamentó Jesús Fernández Arias, representante del Consejo Coordinador Empresarial de la Región Zamora (CCERZA).

Agregó que el sector empresarial ya ha manifestado a este consejo su descontento del incremento al dólar, “y es que los agroindustriales mandan fletes a los Estados Unidos con sus equipos o productos, y con el aumento al diesel y el dólar se les incrementan sus gastos”.

Agregó que esto se complica con el valor de 20 pesos que ahora tiene el dólar. Por lo que dijo, “el sector empresarial solicita a los diputados, senadores y al gobierno federal a frenar el incremento al dólar, pues los más perjudicados son las personas que ganan un salario mínimo, quienes ya no alcanzan a cubrir las primeras necesidades. Aunado a que la situación empeora con el reciente incremento a la gasolina”.

Añadió que los problemas económicos laceran el tejido social, “muchas veces se genera la desintegración familiar, porque ya no alcanza el dinero para cubrir las necesidades, lo que genera conflicto de pareja”. Al tiempo que recordó que el gobierno federal había comprometido que no subiría la gasolina, “todo está resultando al revés”.

“Queremos que ya no haya aumento al dólar en lo que resta del año. Porque es y una cadena que incrementa todos los precios en general: canasta básica, diesel, etc. Con esta situación se corre el riesgo de alza al trasporte, “el diesel subió 6 pesos. Por lo que no van a tardar los trasportistas en querer hacer un reajuste a sus tarifas, pues también les ha incrementado el costo de mantenimiento a sus unidades y la mano de obra”.

Mencionó que ante el descontrol de precios de la canasta básica, es necesario que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) haga una lista de precios oficiales mes con mes que se dé a conocer en los medios de comunicación, para que así la gente se pueda defender.

No obstante dijo que lamentablemente los salarios aumentan de manera irrisoria solamente una vez por año alrededor de 3 pesos, “a las personas se les va el dinero en pasajes , sobre todo si ganan el salario mínimo”, finalizó.

Numeraria

35 agroindustrias en Zamora y Jaconá