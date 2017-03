Inauguran pavimentaciones en Jacona con  una inversión superior a los 10 mdp

-A través del programa Hábitat de SEDATU

Elena Rojas, Jacona

Con una inversión de 10 millones 52 mil 729 pesos autoridades municipales inauguraron la pavimentación de 7 calles en esta localidad, de los cuales la federación aportó 5 millones 190 mil 130 pesos a través del programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) donde el municipio participó con 4 millones 650 mil 484 pesos y los beneficiarios con 212 mil pesos.

Así lo informó Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal de la ex villa de las flores, agregó que las arterias a pavimentar son: Tlaxcala y Sinaloa de la colonia Trasierra; El Paseo del Disparate en la colonia México; Nogal, Cuatro Caminos y Banderillas en la colonia El Bosque así como Calafia en la colonia Alejandreño; mismas que abarcan una extensión superior a los 8 mil metros cuadrados.

El programa Hábitat promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos, indicó el Edil.

Subrayó que con la construcción de estas calles se conforman los circuitos viales y se incorporan al sistema vial de la ciudad para mejorar la infraestructura urbana. El objetivo de estas obras es buscar la buena integración y la comunicación entre los diversos sectores de la ciudad, mejorar la imagen urbana y la calidad de vida de los ciudadanos, así como lograr la accesibilidad y la facilidad en movilidad del ciudadano con capacidades diferentes.

El acto fue encabezado en la calle Sinaloa, además del alcalde, por Alfredo Fernández Peri, delegado de la SEDATU en Michoacán; Miguel Barragán González, coordinador de infraestructura de la SEDATU en Michoacán; Adriana Campos Huirache, diputada local por el V distrito con cabecera en Jacona; Daniel Rangel Piñón, director general de unidades regionales, en representación del gobernador del estado, entre otros.

Fernández Peri dijo, “vamos a seguir apoyando a Jacona, a Michoacán y vamos a mover a México. Por ello hacemos un llamado a la unidad sin distingos de partidos para sacar adelante a nuestro país y que los recursos se apliquen como se debe. Estas calles es el reflejo de que en esta ciudad las cosas se están haciendo bien. Estas obras nos garantizan seguridad”.

Cabrera Ramírez al retomar la palabra expresó, “gracias a la Sedatu no sólo hemos implementado el programa Hábitat, sino otros de gran beneficio para el municipio desde vivienda, rescate de espacios y talleres”.

En otros temas anunció que a la brevedad aterrizarán 2 millones del gobierno del estado en gestión de la diputada Adriana Campos para la pavimentación de la calle Constitución del Platanal, “también con la participación del gobierno del estado se está entubando un canal de aguas negras que está junto al CEDECO. Y a la brevedad iniciaremos la obra en la calle Constitución”. Por otra parte señaló que ya les donaron en comodato un terreno para hacer la clínica del IMSS Prospera.

Rangel Piñon dijo que no solamente es importante tener espacios dignos, sino pugnar por tener ciudadanos íntegros, responsables y educados que cuiden los espacios y le porten al desarrollo de su comunidad, “la educación es la base fundamental del desarrollo de un pueblo. El compromiso del gobernador sigue firme en Jacona y en Michoacán sin distingos partidarios”.

Campos Huirache señaló, “esperamos que esta no sean las únicas obras que se realicen, sino que exista la disposición de los diversos órdenes de gobierno para seguir transformando Jacona. Yo mientras tanto seguiré al pendiente de los 7 municipios de mi distrito”.

Al final de la inauguración y recorrido de estas obras, inauguraron un módulo deportivo en la colonia Los Sabinos, con una inversión de 2 millones 810 mil 465 pesos.



