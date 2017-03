Inauguran pavimentación con servicios básicos en El Realejo

-Habitantes de andadores Epitacio Huerta y Colibrí, beneficiados

-Con una inversión de casi 700 mil pesos

Elena Rojas, Jacona

Autoridades municipales inauguraron la pavimentación con servicios básicos de andadores Epitacio Huerta y Colibrí de la colonia El Realejo, en la zona poniente de la cabecera municipal, con una inversión de 672 mil 687 pesos, de los cuales 101 mil 975 pesos fueron aportados por los beneficiarios y 570 mil 712 pesos a través del Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), el cual tiene como objetivo el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza.

El acto estuvo encabezado por el presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez, quien estuvo acompañado por Arturo Vega Damián, síndico municipal; Alfonso Ochoa Arroyo, regidor de desarrollo urbano, programación y obras públicas; Jaime Morales Castellanos, regidor de desarrollo rural, organización ciudadana y migrantes y María Magdalena Cuevas Hernández, regidora de fomento industrial y comercio; por mencionar algunos.

La obra contempla casi 100 metros lineales de largo de arroyo vehicular; 4.50 metros lineales de ancho de arroyo vehicular; 15 centímetros de espesor de pavimentación con concreto hidráulico con 459 metros cuadrados; guarniciones lineal de concreto simple 3015×12 cm 102.90 metros lineales; 102.20 metros lineales de drenaje sanitario con tubería de PVC; 6 pozos de visita; 22 descargas de línea de drenaje; 2 líneas de agua potable con tubería de PVC 109.30 metros lineales; 21 tomas domiciliarias de agua potable y 2 cajas de válvulas.

Cabrera Martínez expresó, “desde niño he recorrido todo mi municipio, lo conozco y sé de las necesidades que le preocupan a mi gente, por eso desde que anduve en campaña me comprometí a trabajar de la mano con los jaconenses para poder avanzar como ciudad”.

“Para mí ha sido muy importante llegar hasta las zonas que no habían sido tomadas en cuenta antes, a fin de lograr que el crecimiento de Jacona sea equitativo, pero lo que más me motiva es cuando los mismos ciudadanos se involucran y nos exigen para poder llevar a cabo más obras”, destacó.

Agregó, “esta obra representa un trabajo conjunto, lo que deja en claro que estamos cumpliendo con el principal objetivo de la administración municipal: propiciar la participación de los diferentes actores de la sociedad para ver crecer a nuestro municipio. Seguiremos al pendiente para seguir cubriendo las necesidades de los ciudadanos”.

Finalmente Gabriel Gil Torres, vecino, agradeció al presidente, “muchos alcaldes sólo quieren llevar agua para su molino, pero Cabrera Ramírez si nos está ayudando sin distinción”.



Numeraria

100 habitantes beneficiados