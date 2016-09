Inauguran oficialmente la Escuela de Fútbol Emmanuel “Manny” García

Martes , 27 de septiembre de 2016

Francisco Hernández, Zamora

Se dio por inaugurada oficialmente la Escuela de Fútbol Emmanuel “Manny” García, proyecto encabezado por el Dr. Diego Espinoza y el jugador de Tuzos Pachuca.

Ante pequeños deportistas y padres de familia el director de la escuela Dr. Diego Espinoza habló del proyecto donde se detalló que se inscribirán en la Liga Infantil y Juvenil de Fútbol Zamora 4 equipos varoniles en las categorías minipony, pony, tercera y segunda y un equipo femenil libre.

En este momento son aproximadamente 60 niños y el equipo femenil los que ya entrenan en la institución, esto es de lunes a jueves de 4 a 6 de la tarde, “el objetivo es formar mejores ciudadanos, claro que si vemos un niño con cualidades se buscará dar el impulso para lograr que llegue a un equipo profesional, el costo de la inscripción es de 150 pesos y 200 pesos mensuales, se buscará traer cursos para entrenadores y para árbitros también se tiene contemplado trabajar en la profesionalización de los mismos, es un hecho que el próximo mes venga Francisco Chacón a dar una clínica” señalo.

Por su parte Emmanuel García mencionó “me siento muy contento y emocionado por ser parte del sueño del Dr. Diego, tenía tiempo que planeó esto y nos sentamos a platicar y se dio este proyecto, ahora los veo entrenar y me reflejo cuando en mis inicios dentro del fútbol, espero dar apoyo para el fútbol y en si para el deporte”.

En lo que respecta a su club Pachuca añadió “estoy muy contento por la confianza que me han dado, vamos paso a paso logrando cosas importantes, se consiguió el campeonato, tenemos un gran plantel y por qué no pensar en el bicampeonato, estamos a muy cerca de llegar a la selección sé que si hago bien las cosas en el club podrá llegar esa oportunidad”.

Para finalizar Emmanuel “Manny” García agradeció por todo el apoyo que ha tenido de la afición zamorana que lo sigue y alienta día a día.