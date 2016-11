Inauguran la Olimpiada Municipal Zamora 2016

Francisco Hernández, Zamora

Enmarcada por un gran ambiente, se dio inicio a la máxima fiesta deportiva local denominada “La Olimpiada Municipal Zamora 2016”, la noche de este viernes una vez más se hace historia en el deporte municipal, del 18 al 27 de Noviembre 20 mil atletas aproximadamente de distintas regiones del estado y del país, divididos en 35 actividades deportivas, competirán para lograr posicionarse en lo más alto del pódium y así materializarlo en medallas representativas de oro, plata y bronce.

La gran tarde-noche cobijó a los atletas que se dieron cita en la pista del campo A de la Unidad Deportiva El Chamizal, que sirvió de escenario para presenciar del espectáculo de luz y color, así como de fuegos artificiales que iluminaron el majestuoso escenario.

Esa fue la noche de ayer, la que vistió de glamour al espectáculo que dio paso a la inauguración de la octava edición de la Olimpiada Municipal Zamora 2016, en el esplendoroso espacio que lució de con sus mejores galas para este decoroso evento deportivo y así albergar a poco más de 5 mil participantes que se dieron cita al recinto.

Se dio inicio poco después de las 7 de la noche, con el colorido y animado desfile de las 32 delegaciones, encabezadas por los Adultos Mayores, seguidos por los niños, jóvenes y adultos con capacidades especiales, posteriormente los honores a la bandera a cargo de la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Acto seguido la bandera Olímpica, realizó su recorrido, niños del publico fueron los portadores de la insignia mundialmente reconocida, se dio el arribo del fuego olímpico, portado en esta ocasión por la Taekwandoina Zamorana, Blanca Victoria Márquez Navarrete, mientras daba paso al escenario deportivo, apagaron las luces para hacer más emblemático y solemne el evento, siendo portadora de la luz la joven atleta de 15 años de edad.

En su arribo el fuego fue mostrado a los cuatro vientos y entregado al Alcalde de la ciudad, José Carlos Lugo Godínez, quien agradeció a los asistentes y encendió de forma emotiva, ante la algarabía y emociones en el recinto se realizó el encendido del pebetero

Lugo Godínez en su mensaje señaló “es una emoción muy grande para mí poder estar esta noche con ustedes, en esta ceremonia de inauguración de la Octava Olimpiada Municipal, en donde se pretende reunir a un promedio de 25 mil personas entre atletas y aficionados.

Arrancó la competencia sana y divertida para los atletas, quienes demostrarán sus habilidades en cada una de las 35 disciplinas que estarán vigentes a partir del día de hoy y hasta el próximo 27 de noviembre.

El ayuntamiento que representó tiene como objetivo incentivar a la población para que participe en este tipo de eventos, así como promover el deporte para una vida sana es por ello que este día me honra ser parte del arranque de la Olimpiada Municipal 2016.

Los exhortó a que participen con honradez y valor, a que den todo su corazón en los diferentes escenarios en donde se llevarán a cabo la competencia, de esta manera podremos inculcar a nuestras nuevas generaciones este tipo de enseñanzas.

Y como siempre lo he dicho, la práctica de cualquier deporte no solo fortalece nuestra salud, sino nuestro carácter y la manera en la que enfrentamos los retos que nos presenta la vida”

Por su parte Salvador Escotto Arroyo, Regidor de Juventud y Deportes, tomo protesta a los atletas que se encontraban presentes.