Inauguran granja solar en UNIVA, campus Jacona

-Con una inversión de 2.5 millones de pesos



Elena Rojas, Jacona

Directivos de la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) inauguraron ayer una granja solar con una inversión de 2.5 millones de pesos, misma que contribuirá a la generación de energía eléctrica limpia con el uso de nuevas tecnologías y que estará ubicada en su campus en este municipio.

Esta permitirá beneficios económicos y ecológicos, toda vez que la institución producirá su propia electricidad, lo que le permitirá un ahorro de 12 mil pesos mensuales, que representa el 60 por ciento de la totalidad de lo que paga la institución a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sobre todo coadyuvará a mitigar el cambio climático, evitando la emisión de contaminantes como el dióxido de carbono (CO2). Consiste en la implementación de 200 paneles solares que equivalen a 60 kilowatts con equipos auxiliares cableados y protecciones.

El acto inaugural fue encabezado por Francisco Ramírez Yáñez, rector del sistema UNIVA; Jaime Reyes Jiménez, director de UNIVA Zamora-Jacona; Javier Navarro Rodríguez, obispo de Zamora; Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal de Jacona y Martin de Anda, responsable del proyecto, por mencionar algunos.

Reyes Jiménez indicó que es importante que los estudiantes y académicos convivan con este tipo de proyectos, a efecto de promover el uso de tecnologías renovales y sustentables y generar en ellos una consciencia ecológica para que lo repliquen en sus hogares, trabajos y empresas, toda vez que UNIVA se caracteriza por ser una institución con un compromiso social con la naturaleza.

Comentó que a raíz de este proyecto, seguirán impulsando un plan maestro sustentable, “esperamos que en el 2019 incorporamos ventiladores con energía eólica y para tener al 100 por ciento el campus”.

Ramírez Yáñez dijo, “México tiene un gran potencial para la generación eólica y solar. Además pese a las adversidades, tiene un gran potencial en su capital humano. La riqueza más grande de este país es su pueblo, su cultura y sus costumbres”.

“Ninguna trasformación tecnológica será del todo redituable, si junto con ello no trasformamos el corazón de los seres humanos. No basta trasformar la tecnología, junto con eso, es importante, trasformar el corazón de las personas”, indicó.

Recalcó, “es un momento histórico para este plantel por los beneficios que aporta este proyecto: energía limpia, ahorro económico, disminución de contaminantes, contar con esta plataforma tecnológica para el desarrollo de investigación, obtención de recursos y desarrollo de nuevos programas”.

“La Univa tiene como compromiso la misión de incidir en la trasformación social como un sistema universitario eficiente y sustentable, lo que nos obliga a trabajar en la conservación del medio ambiente y a desarrollar propuestas y tecnología con este fin”, citó.

El responsable del proyecto explicó, “para generar energía eléctrica, la mayor parte es por medio de termoeléctricas, las cuales queman combustóleo, diésel o gas natural para generar electricidad. No obstante, con esta granja solar no quemamos nada, por lo que evitaremos la emisión de 65 toneladas de CO2 al año”.

Los árboles, al ser un pulmón natural, son los que limpian las emisiones de CO2 y nos devuelven oxígeno. “Si no contáramos con dicha tecnología, para quitar ese CO2 tendríamos la necesidad de 10 mil árboles”, concluyó.



Numeraria

25 años, vida útil de la granja solar