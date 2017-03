Inauguran Gobernador y Semar Estación Naval “La Placita” en Aquila

· La Estación Naval “La Placita”, es la primera de tres que se construirán en la zona como resultado del trabajo conjunto que se tiene con el Gobierno del Estado; destaca titular de Semar.



La Placita, mpio. de Aquila

Junto con los tres órdenes de Gobierno y sociedad civil lograremos la paz duradera y tranquilidad que demanda la población, así lo afirmó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo al inaugurar junto con el secretario de la Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, la Estación Naval “La Placita” en el municipio de Aquila.



Frente a los marinos de la Estación Naval, el mandatario estatal dejó en claro que ya no es tiempo de que ciudadanos actúen fuera del marco de la ley y no hay cabida para grupos delictivos en esta región de la entidad.



Silvano Aureoles reconoció la labor que la Semar ha realizado en este municipio. “Con su amor, los marinos brindan atención y protección a la población, por eso los mexicanos les tenemos respeto, aprecio y admiración”.



Ante ello, Aureoles Conejo refirió que el esfuerzo realizado, es indispensable para lograr el Estado de Derecho. “El respeto a la ley y el orden que nos permita crecer económicamente y así aprovechar las riquezas que tenemos”.



Aquila, destacó, es un paraíso de hermosas playas, zona que, además, cuenta con un potencial minero.



Por lo anterior, dijo que es importante brindar todo el apoyo y atención en materia de desarrollo y seguridad. “Michoacán tiene todo para que se desarrollen las tareas productivas y la convivencia sana y armónica”.



Finalmente, el Gobernador informó que en breve será inaugurada la Estación Naval del municipio de Coahuayana y se colocará la primera piedra de la que se edificará en Caleta de Campos.



Por su parte, el secretario de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, expresó que esta Estación Naval es la primera de tres que se construirán en la zona, como resultado del trabajo conjunto que se tiene con el Gobierno del Estado, lo que ayudará a cerrar filas al flagelo de la delincuencia.



Recordó que el pasado 16 de mayo, se puso en marcha la construcción de la Estación Naval “La Placita”, resultado del Convenio de Colaboración signado entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Marina encaminado a lograr una mayor presencia del personal naval en la franja costera del estado.



Asimismo, explicó que a través de este centro de operaciones se incrementará el apoyo logístico a las fuerzas navales de tierra, aire y mar para realizar las labores de seguridad en la zona.



De esta manera, se tendrá mayor capacidad de control, supervisión y disuasión, además de proyectar la fuerza táctica a mayores distancias a través de aeronaves y equipo terrestre.



En caso de zona de desastre, la Marina podrá desplegar de manera inmediata y oportuna acciones de emergencia.



“Michoacán, merece vivir en condiciones de paz y seguridad que les permita potenciar sus enormes capacidades”, expresó.



Ante ello, aplaudió la determinación del Gobierno del Estado para fortalecer los cuerpos policiacos de la entidad, por lo que se dijo confiado en que Michoacán será de las primeras entidades en lograr la profesionalización de sus policías.



El presidente municipal de Aquila, José Luis Ortega Olivares, destacó que la población ve con mucho gusto y agrado la Estación Naval porque “con este tipo de instalaciones tendremos mayor seguridad”.



Agradeció el apoyo en materia de seguridad. “No hay secuestro, no hay robo y no hay inseguridad; resultado obtenido por la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno”.



Calificó como positivo, el desempeño presentado por los integrantes de la Secretaría de Marina en cada una de las comunidades del municipio. “Trabajando en un marco legal, ayudaremos a traer mejores condiciones de vida”.



Es importante destacar que la Estación Naval “La Placita” servirá como un centro de operaciones y apoyo turístico de la región, que albergará a más de 100 elementos de la Secretaría de Marina. La Estación Naval se edificó en 2 mil 800 metros cuadrados.



Estuvieron presentes en esta inauguración el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez; el procurador General de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro; la delegada de la PGR en Michoacán, Bertha Paredes Garduño; el comandante de la 43 Zona Militar, general Cruz Isaac Muñoz Navarro; el comandante de la 10 Zona Naval, vicealmirante Gonzalo Ortiz Guzmán; el comandante de la VI Región Naval Militar, almirante Jorge Alberto Burguete Kaller; el comandante de la XII Región Militar, general Miguel Ángel Patiño Canchola; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputado Pascual Sigala Páez; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, magistrado Marco Antonio Flores Negrete; el coordinador estatal de la Policía Federal, Israel Galván Jaime, así como diversas autoridades estatales y municipales.