Inauguran Gobernador y director general del IMSS Unidad de Medicina Familiar No. 84 en Tacícuaro

· Para la construcción de la UMF No. 84 se requirió una inversión de 60 mdp y 20 mdp en equipamiento.





· Cuenta con 10 consultorios de Medicina Familiar, más 5 de Atención Preventiva Integral (API) y Unidad de Atención Continua, lo que beneficiará a 48 mil derechohabientes.



Tacícuaro, mpio. de Morelia

Para que todos los y las michoacanas cuenten con servicios de salud de calidad y a su alcance, el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa inauguraron la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 84 en la tenencia de Tacícuaro, en este municipio de Morelia, obra que para su construcción y equipamiento tuvo una inversión de 80 millones de pesos.



En este marco, el mandatario estatal expresó que gracias a la cercanía y acompañamiento entre el Gobierno del Estado y la Federación, Michoacán ha salido adelante.



“La inauguración de esta Unidad, es una gran noticia para quienes viven en esta zona de la ciudad, que cuenten con servicios de salud a su alcance, ya que por años requerían de este servicio”.



Silvano Aureoles dijo que a pesar de que el Gobierno del Estado atiende a la mayoría de la población michoacana, con el apoyo del IMSS este trabajo tiene mayor cobertura. Por ello, aplaudió que la UMF haya sido ubicada en Tacícuaro, ya que los habitantes “navegaban y sufrían” para tener acceso a los servicios de salud.



Al respecto, Mikel Arriola Peñalosa destacó que el Presidente de México, Enrique Peña Nieto mantiene un compromiso con Michoacán en materia de salud, prueba de ello son los 500 millones de pesos que durante su administración se han ejercido en la entidad en este rubro.



Informó que en el 2013, el mandatario nacional autorizó un paquete de 43 UMF, modelo de infraestructura que se requiere para fortalecer el primer nivel de atención médica.



Lamentó que enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer de mamá y de próstata generen un gasto al IMSS de 85 mil millones de pesos anuales, padecimientos que son atendidos en las UMF.



Por ello, enfatizó que “debemos invertir la mayoría de los recursos en el primer nivel de atención, para generar años de vida saludable a la población, así como un ahorro de largo plazo”.



El delegado del IMSS en Michoacán, Román Acosta Rosales, expresó que el Presidente de México, demuestra que con la entrega de este tipo de infraestructura es “un aliado de Michoacán”.



El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, felicitó el esfuerzo de las autoridades por construir la clínica en esta zona del municipio.



Para la construcción de la UMF No. 84, se requirió una inversión de 60 millones de pesos y 20 millones de pesos más en equipamiento. Cuenta con 10 consultorios de Medicina Familiar, más 5 de Atención Preventiva Integral (API) y una Unidad de Atención Continua, lo que beneficiará a 48 mil derechohabientes y se estima brindar 2.1 millones de consultas al año.



De igual manera, con la instalación de esta Unidad se generaron 150 plazas para personal que brindará sus servicios. Además, durante esta inauguración, se entregaron tres ambulancias.



Estuvieron presentes en esta inauguración, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; el delegado de la Segob en Michoacán, Enrique Martini Castillo; el secretario de Salud, Elías Ibarra Torres; el secretario general del IMSS, Juan Carlos Velasco; la directora de la UMF No. 84, Dolores Altamirano Eligio; el secretario general de la sección XX del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Gonzalo Fabián Muñoz, así como legisladores federales y estatales, y diversas autoridades de los tres órdenes de Gobierno.