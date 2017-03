Inauguran desayunador vía programa “Comedor Poder Joven”

-Inversión de 200 mil pesos con apoyo del Instituto de la Juventud en Michoacán

Elena Rojas, Ixtlán

Ángel Rafael Macías Mora, presidente municipal de Ixtlán, inauguró el desayunador del programa “Comedor Poder Joven”, mismo que implicó una inversión de 200 mil pesos y que beneficiará a los alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECyTEM) N° 25 de Ixtlán, quienes son procedentes de distintas comunidades e incluso de municipios cercanos.

El edil señaló que gracias al apoyo de la directora del Instituto de la Juventud en Michoacán, Giuliana Bugarini Torres, fue como se logró que uno de los seis desayunadores que se otorgaron en Michoacán fuera a favor de los alumnos del CECyTEM de Ixtlán.

“En esta primera etapa el proyecto benefició a 50 jóvenes estudiantes del CECyTEM 25 de Ixtlán, cabe resaltar que estos jóvenes no son solo de este municipio, también beneficiará a alumnos pertenecientes a otros municipios vecinos como lo son Vistahermosa, Pajacuarán y Zamora”, indicó.

Este es un proyecto de coinversión con el gobierno del estado, el Instituto de la Juventud Michoacán y el ayuntamiento de Ixtlán, con una suma total de recursos de 200 mil pesos, a favor de tan solo algunos alumnos en esta primera etapa, pues desean poder cubrir su totalidad que son más de 200 jóvenes de manera pronta.

Por su parte Giuliana Bugarini Torres señaló que por instrucciones del gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, van a realizar diferentes obras y acciones a favor de la juventud, donde se tienen autoridades cercanas e interesadas con una visión progresista de transformación.

“Hoy nuestro gobernador está interesado en los jóvenes, y es por eso que estamos aquí y se pueden llevar a cabo estas acciones y programas, claro que no lo podemos hacer si no tuviéramos también el apoyo del gobierno municipal y que estos lo podamos generar en conjunto, hoy Ixtlán tiene una gran fortuna, al contar con un presidente joven que le está apostando a los chavos”, resaltó.

En su turno, Arturo Viera Rodríguez, director del CECyTEM 25 de Ixtlán, agradeció el apoyo de las autoridades por el desayunador, aprovechó para además solicitar el apoyo para la construcción en físico del mismo en las instalaciones y la búsqueda de que el 100 por ciento de los alumnos gocen de este apoyo de alimentación, para que puedan aprovechar mejor sus clases.

Finalmente se entregó la tarjeta de beneficiarios al alumno Pedro Luis Macías León, para después llevar a cabo el corte de listón y la inauguración de este desayunador, que de manera inmediata se puso en funciones.

