INAH avaló en Ixtlán rehabilitación de la plaza principal

-Kiosco no será afectado, al contrario, quedará embellecido: Ángel Macías

-Reanudan trabajos en este espacio histórico

Elena Rojas, Ixtlán

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación Michoacán, a través de su delegado Jacinto Robles Camacho, otorgó su aval y permiso de factibilidad para poder realizar el proyecto de rehabilitación y reconstrucción de la plaza principal de Ixtlán, con lo que se confirmó, como en su momento se informó a la población, que el kiosco de ese lugar no será afectado, al contrario, quedará embellecido con los trabajos, señaló Ángel Rafael Macías Mora, presidente municipal de Ixtlán.

“Inclusive nos felicitaron por haber conseguido recursos extraordinarios para este proyecto. Por lo que ya contamos con la autorización para la intervención de la rehabilitación de esta obra, con la finalidad de que estemos en norma para estas acciones que con el paro se retrasaron las labores, pero vamos a recuperar el tiempo”, lo anterior lo expresó el edil al ponerse nuevamente en marcha la remodelación de la plaza cívica de este municipio.

Macías Mora recordó que el 4 de Octubre del 2016 realizaron el primer lanzamiento con documentos, maquetas y renders (imagen digital en tercera dimensión) del pre-proyecto previsto para dignificar (remodelar) la plaza.

“A partir de esa fecha colocamos un buzón de sugerencias durante un mes y medio. Luego abrimos el buzón y vimos las recomendaciones de los ciudadanos. En Diciembre arrancamos la primera etapa de la excavación y la demolición”, indicó.

Mencionó que desde el pre-proyecto presentado el 4 de Octubre, ningún integrante del ayuntamiento habló sobre sustituir o cambiar el kiosko, “sin embargo algunas personas interpretaron de manera dolosa esa circunstancia, empezaron a mencionar que el kiosko se iba a quitar y empezaron a mal informar a la ciudadanía ixtlanense”.

Comentó que ante esta situación buscó a integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a efecto de que esta instancia hiciera una revisión del proyecto presentado, “además este espacio es histórico, por el hecho de ser el centro del pueblo, donde por años se aglutina la ciudadanía para realizar festejos, además de que esta plaza tiene cerca edificios históricos de gran importancia, como la presidencia municipal, la iglesia católica y el comercio”.

Es así que, dijo, habló con Jacinto Robles Camacho quien aconsejó detener la construcción de la obra, en tanta esta instancia hiciera los peritajes y revisar factibilidad y viabilidad del proyecto, “por lo que apenas antier nos dieron la factibilidad y el permiso para realizar el proyecto”.

Aceptó que la obra está atrasada, “yo quería que para las fiestas de semana santa hubiéramos concluido, pero no quiero presionar, prefiero que la obra quede bien. Ya tuvimos un acercamiento con Finanzas y afortunadamente contamos con los tiempos para poder concretar esta obra”, finalizó.

Numeraria

4 de Octubre del 2016 presentaron el pre-proyecto