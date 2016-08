Impulsan proyectos turísticos en El Salto y otros destinos de La Piedad

Lunes , 29 de agosto de 2016

-Compromete diputado Guadalupe Aguilera gestión de recursos

-En el marco del programa “Hablando bien de…”

Elena Rojas, La Piedad

Autoridades piedadenses impulsan proyectos turísticos de gran impacto para el municipio. Uno es la habilitación del Museo de Sitio Tecnológico de la Hidroeléctrica que contempla un proyecto eco turístico en dicha área natural y un museo en el sitio arqueológico de Zaragoza, informó Nicolás Hermosillo García, sindico municipal de La Piedad.

Detalló, “en El Salto se pretende rescatar el espacio cívico, el molino del siglo XIX que tuvimos ahí de trigo; las bodegas que ahora son la Escuela y la Capilla; habilitar el Museo, pintarlo, ponerle la información y promoverlo, además generar un proyecto eco turístico que contemple cabañas y rehabilitar la zona. Tenemos una vegetación privilegiada, árboles nativos; así como ceibas y orquídeas y la caída de la Cascada que es impresionante”.

Señaló que fue en esta área donde se generaron las primeras turbinas hechas en Latinoamérica, que con el uso del agua producen fuerza motriz. Por lo que La Piedad es un importante exportador de piezas de Turbina a Latinoamérica. Además el área es de gran importancia para la extracción de agua para riego. La Cascada es uno de los escenarios naturales más hermosos de la región Lerma”.

“En el ámbito agroindustrial, la zona conserva vestigios monumentales históricos de gran relevancia”. Por tanto dijo, “la historia de la tecnología está en el municipio. La agroindustria y las Haciendas del Bajío tuvieron que ver con el avance tecnológico de la época”.

Añadió, “en la zona arqueológica de Zaragoza tenemos que rescatar y habilitar para poderlo abrir al turismo a través de un Museo, para exhibir piezas de obsidiana y cerámica que se han encontrado en el sitio. Ya tenemos la certeza jurídica del terreno para que pueda llegar la inversión. Esta zona tiene gran relevancia en la historia de La Piedad porque fue uno de los primeros asentamientos ya que fue un importante donde confluyeron diversas culturas, sobre todo de gente proveniente del Bajío, el Centro de México y el Occidente”.

“Además posee características Mesoamericanas tenemos una cancha de juego de pelota. Concentra más de 130 petrograbados de piedra con indicadores de paisaje; así como una pirámide, además en esta zona se tiene una gran visibilidad del Valle”.

De igual forma dijo, “debemos promover nuestro centro histórico. La cúpula del Templo del Señor de La Piedad es la octava más grande del mundo. Además de que posee una gran complejidad técnica y arquitectónica. Cuenta con uno de los 7 candiles más grandes y hermosos de América Latina. Además de los 4 templos que contemplan la ruta de la fe en el municipio. Este es el más importante porque además de albergar al Santo Patrono del municipio, tiene una arquitectura impresionante”.

“Además en el municipio tenemos una presa de Ticuitaco con vestigios de un molino de trigo del siglo XVIII. Contamos con un cerro grande, que representa un pulmón. Vale la pena visitar La Piedad, es un municipio de gente trabajadora, amigable y hospitalaria. Estamos tratando de rescatar otros espacios más, que no podemos dejar que se pierdan. Somos los Reboceros de La Piedad, en la Cooperativa Textil son artesanales con piezas únicas”.

Citó, “el palacio municipal es una obra arquitectónica que estamos rescatando y habilitando. La Piedad es la puerta de entrada a Michoacán. Por eso se requiere que nos destinen recursos para impulsar nuestros proyectos Aquí recibimos a la gente como se merece”.

Subrayó que para el proyecto de El Salto se requiere por lo menos una inversión de 30 millones de pesos, “tenemos que fondearlos y manejarlos en etapas. Tan sólo para la habilitación de la plaza cívica y la bodega del El Salto ya está el compromiso del gobernador de que ese proyecto se va a fondear. Creemos que en cuatro meses ya estaremos trabajando en dicho proyecto. En cuanto al Museo de sitio esperamos que el próximo año ya lo tengamos habilitado”.

“En el sitio arqueológico de Zaragoza se requiere una cantidad similar. Tenemos proyectos ejecutivos muy importantes y seguiremos incrementando nuestro catalogo turístico para empezar a tocar puertas. Contamos con el apoyo de nuestros diputados tanto local como federal”, dijo.

Indicó que para detonar el turismo en el municipio solo se requiere mayor difusión, “no podemos difundir lo que no conocemos”.

Así lo expresó en la Escuela de Artes, tras un recorrido con representantes de medios de comunicación que se realizó por diversos destinos del municipio, en el marco del proyecto “Hablando bien de…” que promueve la Secretaría de Turismo (Sectur), a través de la delegación de turismo de la región Lerma- Chapala que encabeza Cecilia Amezola Aguilera.

Los puntos que se visitaron fueron los siguientes: La Cascada de El Salto, La Cooperativa Los Rebozos, El Centro Histórico, El Templo del Señor de La Piedad, la Zona Arqueológica de Zaragoza para finalizar en la Escuela de Artes.

El tour fue encabezado por el anfitrión, Juan Manuel Estrada, presidente municipal. Acompañado por Adriana Hernández, diputada y coordinadora del grupo parlamentario del PRI; Carlos Murguía, director de vinculación de la sector; Guadalupe Aguilera, diputado y presidente de la comisión de turismo en el congreso del estado; Hugo Pérez, presidente de la Asociación de porcicultores, Anyuly Murillo, directora de turismo de La Piedad, por mencionar algunos.

Carlos Murguía expresó, “debemos dar prioridad al turismo local. Hay que apostarle a eso. El programa “Hablando bien de…” viene a fortalecer el conocimiento y difusión de los atractivos naturales que hay en cada una de las ciudades y municipios de Michoacán”.

Al hacer uso de la palabra el legislador Guadalupe Aguilera dijo, “desde el congreso de Michoacán un servidor y la diputada Adriana estamos listos para que en el ejercicio presupuestal 2017 haremos un gran esfuerzo para etiquetar recursos para los proyectos turístico de este municipio. Siempre y cuando a la brevedad nos hagan llegar los proyectos ejecutivos “.

Agregó, “a finales de diciembre se finiquita o define el presupuesto a ejercer el próximo año, pero ya a partir del 15 de septiembre que iniciamos el segundo periodo legislativo, los siguientes días cada comisión tendrá que estar haciendo esta valoración y revisión. Por lo que empieza la negociación y acuerdos para destinar los recursos“.

“Por eso es importante que manden sus proyectos a tiempo. Hoy me comprometo a trabajar en el tema de turismo y en el tema de los recursos, pero también quiero que se comprometan a entregar esos proyectos ejecutivos”, culminó.



Numeraria

4 molinos impulsados por el agua en la Piedad

3 hidroeléctricas que introducen energía en industrias textiles y papeleras

4 templos en la Piedad: Señor de la Piedad, Santuario de Guadalupe, Purísima Concepción y Templo de San Francisco.