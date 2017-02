Impulsan a mujeres a emprender un negocio o a mejorarlo

-A través del programa palabra de mujer



Elena Rojas, Jacona

A través del programa palabra de mujer, la Secretaría de Igualdad Sustantiva de la Mujer, del gobierno del estado, impulsa a mujeres a emprender su propio negocio o a mejorar el que ya tienen. Este programa llego a Jacona, gracias a la gestión de Lizbeth Espinoza Sandoval, directora de Desarrollo Social quien lo promueve entre el sector femenino para reactivar la economía de las familias jaconenses y por tanto mejorar la economía local.

Se trata de un programa grupal. Consiste en la dotación de micro créditos que van de los 2 mil 500 pesos a 6 mil pesos por persona, para lo cual se deben conformar grupos de 12 mujeres para incentivarlas a formar un negocio o mejorar el que ya tienen.

Esto trascendió durante una reunión celebrada en cabildo donde representantes del banco Afirme en conjunto con personal de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de la Mujer recibieron la documentación de las interesadas para formalizar la futura entrega de dichos micro créditos.

Espinoza Sandoval indicó que son múltiples las bondades de estos micro créditos, en comparación con los que ofrece la banca comercial, “en palabra de mujer no se les cobran intereses, para poder acceder a estos micro créditos son mínimos los requisitos: credencial de elector y comprobante de domicilio, preferentemente de luz”.

Añadió que desde hace un mes se puso en marcha el citado programa donde se tuvieron reuniones con mujeres para invitarlas a participar, “a raíz de dicha plática se empezaron a formar los grupos. Actualmente se han formado 4, por lo que serán beneficiadas 48 personas con montos que van de los 2 mil 500 a los 6 mil pesos a cada una de ellas”.

Indicó que a afortunadamente la Secretaría de Igualdad Sustantiva de la Mujer no les puso algún limite, por lo que seguirán recibiendo documentación de más grupos de mujeres que estén interesadas en emprender negocios de todo tipo desde venta de frutas, venta por catálogo, entre otro giro comercial.

“La intención no solamente es reactivar la economía del municipio, sino que las mujeres puedan tener una mejor calidad de vida. Las mujeres deben aprender a trabajar en grupo y ser solidarias entre ellas. Por lo que tenemos que ir consolidando más grupos”, concluyó.



Numeraria

2 mil 500 a 6 mil pesos por persona