Importante que los niños fomenten su cultura cívica: INE

“Diputados y autoridades deben asumir verdaderamente su papel”: Joanna Vega

Maltrato y bullyng, principales problemas que aquejan a los niños

Elena Rojas, Zamora

“Es importante que los niños participen en eventos democráticos, para fomentar su cultura cívica, a efecto de que levanten su voz ante los problemas que enfrenta este sector”, consideró María de Lourdes Martínez Sánchez, secretaria de la junta distrital ejecutiva 05 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo expresó, en el marco del tercer informe de labores de la diputada federal infantil, Joanna Estefanía Vega Ávila, el cual se desarrolló en las instalaciones de la Casa de Cultura del Valle de Zamora.

Martínez Sánchez recordó que en el mes de Octubre hicieron promoción en todas las escuelas del distrito para que en cada una de ellas se eligiera a un representante. Posteriormente pasaron a la convención distrital un total de 11 niños, quienes eligieron a Joanna para que los eligiera en la cámara de diputados, durante la convención nacional que se llevo a cabo el pasado mes de Diciembre “.

Señaló que en las convecciones se trataron temas de interés como el maltrato infantil, el bullyng, el abandono y los problemas de seguridad.

Vega Ávila se pronunció por hacer valer los derechos de los niños, pues lamentó, “en mi trayecto con legisladores en la ciudad de México, veíamos niños en la calle en estado de vulnerabilidad, en una completa indefensión. Los legisladores en su discurso decían que iban a apoyarnos, pero su palabra no estaba respaldada con hechos. Por lo que me llene de coraje y tristeza al ver todos estos niños que su corta edad en lugar de estar en la escuela, están limpiando parabrisas”.

“No es posible que vivamos en un país con tanta indiferencia donde la constitución no se respeta, las legislaciones son letra muerta. Yo quiero ser la voz de todos esos niños, defender sus derechos y que se nos apoye garantizándonos una mejor calidad de vida. Tenemos que levantar la voz”.

Aseveró que los principales problemas del sector infantil son el maltrato y el bullyng, “los niños no nos debemos quedar callados, y nuestros padres, las autoridades y los legisladores deben escucharnos, tomar verdaderamente su papel y realmente diseñar estrategias para abatir estas problemáticas. Necesitamos su respaldo”. Cabe señalar que Vega Ávila es estudiante de la Escuela Reforma.

Numeraria

10 años de edad tiene Joanna Estefanía Vega Ávila