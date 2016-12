ICATMI plantel Zamora celebró su XX aniversario

-“La institución es una máquina transformadora de vida”: Alejandra Origel

Elena Rojas, Zamora

El Instituto de Capacitación para el Trabajo en Michoacán (ICATMI), plantel Zamora, celebró su vigésimo aniversario en un acto en el que los educandos dieron muestra de las habilidades de las 8 especialidades con que cuenta la institución: mecánica automotriz, informática, corte y confección, estilismo y bienestar personal y confección industrial de ropa, por mencionar algunas.

“Son XX años de modificar historias para mejorar la calidad de vida de las personas que se capacitan y sus familiares. Este año en el que he estado al frente de la institución hemos logrado una barda perimetral y el arranque de la obra de drenaje”, señaló Alejandra Guadalupe Origel García, directora del plantel.

Durante el acto encabezado por Israel Tentory García, director general de ICATMI, Antonio Garcia Conejo, ex diputado federal, actual secretario del PRD estatal y representante del gobernador; José Carlos Lugo Godínez y Rafael Macías Mora, presidentes de Zamora e Ixtlán, respectivamente; Roberto Rangel Torres, secretario general del Suticatmi y Armando Gracia Leal, secretario general del Sitraicatmi.

Origel García añadió, “seguimos con el mandato del gobernador Silvano Aureoles: contribuir a la vida económica de las personas y al desarrollo económico del estado, además de poder erradicar la inseguridad a partir de la capacitación”.

Comentó que hasta el momento se está trabajando con el 100 por ciento de los ayuntamientos que comprende esta región que son 8, entre los que destacó: Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Pajacuarán, Tlazazalca e Ixtlán, así como con 12 empresas del sector privado y público, por lo que se tienen firmados 20 convenios.

A lo largo de estas dos décadas se ha impactado a más de 35 mil 200 personas en este plantel y sus extensiones, “este es el año que más hemos logrado romper records con más extensiones. Actualmente contamos con doce en los ocho municipios, algunas de sus comunidades y en el CERESO”.

“ICATMI es un trasformador de vida. Hoy en día le está cambiando la historia a 2 mil 567 capacitandos. Nuestro reto principal es llegar a más gente para que siga mejorando la calidad de los michoacanos”, resaltó.

“La mayor virtud del ICATMI es que estamos contribuyendo en la vida económica, mental y laboral de nuestros alumnos que con las herramientas de capacitación y las habilidades logran empoderarse para crear su propia empresa”, citó.

Por su parte, Tentory García expresó que la instrucción del gobernador es generar una capacitación más integral no solo basada en conocimientos, habilidades y destrezas, sino que debe sumarse al capacitando valores y principios para que cambie su conducta, “esa es la intención de esta nueva política de ICATMI en Michoacán por ello debemos tomar en cuenta la vocación de cada región para poder implementar nuestros programas”.

“Por ejemplo en Zamora, que se producen frutillas, tenemos que implementar una capacitación encaminada a la agricultura orgánica, porque estamos usando muchos fertilizantes químicos que además de los altos costos generan daños a la salud, a la tierra y medio ambiente”, concluyó.

Numeraria

35 mil 200 persona o más ha impactado el ICATMI en estos XX años