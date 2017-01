Hueso derrotó al Magisterio por seis a dos

Francisco Hernández, Zamora

Con la mano en la cintura y sin mayor esfuerzo el equipo Hueso derrotó al Magisterio seis goles por dos, en la jornada 9 de la Liga Michoacana de Futbol, las acciones del juego se dieron en el campo A de la Unidad Deportiva “El Chamizal”, encuentro que presumía de dar un buen espectáculo especialmente de muchos goles, dado que el equipo Hueso del “Poly” Linares suele meter goles al por mayor, pero en esta ocasión se enfrentarían al Magisterio que cuenta con una defensa sólida y difícil de derrotar.

Desde el inicio del partido el esférico fue parte de los del Hueso, comenzando a circular la redonda por toda la grama del Campo A del Chamizal, cosa que los del Magisterio simplemente observaba y perseguía el balón, seguramente midiendo y dosificando la energía para contratacar en cualquier momento.

Pero no contaban con la habilidad del equipo Hueso, quienes a pocos minutos de haber transcurrido el encuentro se ponía al frente en el marcador, por conducto de Alberto Ramírez, luego de un disparo de recibir el esférico y patear de forma artera hacia la portería, dejando al guardameta sin posibilidad de atajar el disparo.

Los de Magisterio quisieron responder pero el conjunto del Hueso no dejaba avanzar a su rival, el buen parado y la propuesta era quitar rápidamente el balón y buscar el segundo a su cuenta, y así sucedió después de que el contención recuperara un balón en medio campo, lanzando un balonazo a las espaldas de los defensas del Magisterio y Alberto Ramírez ganando espacio pateaba a portería definiendo de gran manera.

Julio Gutiérrez conseguía la tercera anotación del partido, no dejó pasar la oportunidad dentro del área para mandar la pelota al fondo de la cabaña del Magisterio y al ver que no respondían los rivales continuaban al ataque para buscar incrementar las cifras.

Antes del descanso el defensa central Luis Linares ponía la cuesta muy empinada para los Maestros, luego de un testarazo certero que simplemente el portero y la defensiva observaba como el balón se colocaba frente a las redes.

Al retomar las acciones de la parte complementaria el estratega de El Hueso realizó varias modificaciones de acuerdo al trabajo del rival, uno de ellos fue el cambio del portero para darle minutos al joven suplente y darle confianza para cuando sea requerido.

Aunque la inexperiencia del joven arquero les pudo haber costado bastante caro, porque se notó que la inactividad le estaba cobrando factura, cosa que los del Magisterio aprovecharían, Ricardo Gómez marcaba el de la honra a pocos minutos de haber empezado el complemento.

Como cubetada de agua fría le caía al entrenador del Hueso, eso no evitaba que los mensajes de aliento salieran desde sus jugadores para levantar el ánimo a su arquero, notándose el nerviosismo en cada llegada, el medio campo del Hueso se estaba haciendo agua, porque comenzaba el Magisterio a circular el esférico de forma insistente por los linderos del área rival, sin concretar otro tanto que incrementaría la incertidumbre a los propios y extraños.

Los nervios nuevamente cobraron factura al arquero del Hueso, en un disparo de Ricardo Gómez que se le escurría como el agua entre sus manos, marcando el 4 goles por 2 aun con ventaja el Hueso, para entonces el DT del Hueso modificó y ajustó líneas para evitar la tragedia, no sin antes apretarles y picarles el orgullo a sus jugadores, para que reaccionaran y dejaran de confiarse.

Esto funcionó al recuperarlo en los linderos de su área grande y salir jugando por el carril derecho, al enviarle la pelota a Francisco Romero no desaprovechó el regalo para concretar el avance con la quinta anotación de El Hueso.

A pesar de la diferencia de goles, el equipo del Magisterio continuaba haciendo el esfuerzo por conseguir una anotación más, pero al dejar un hueco en el medio terreno los sorprenden con un disparo de fuera del área por conducto de Jaime Herrera, que terminó el viaje en el ángulo superior izquierdo de la portería magisterial.

Éste fue el que puso las cifras definitivas al partido ya que no se consiguieron más y dejaron el marcador final seis por dos, con este marcador el equipo Hueso se consolida como uno de los mejores en la tabla general, liderando la cima del torneo.