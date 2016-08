Hoy vence el plazo para el reemplacamiento sin recargos

Miércoles , 31 de agosto de 2016

-Quienes no lo hagan pagarán 300 pesos más

Elena Rojas, Jacona

Hoy es el último día para que los usuarios de vehículos, motocicletas, ómnibus y remolques realicen el trámite de reemplacamiento ante la oficina de rentas, de lo contrario, en los próximos días dicho trámite costará 300 pesos más, señaló Jorge Cabrera Ramírez, receptor de rentas de Jacona.

Explicó que de los 20 mil empadronados en esta oficina de rentas de los municipios de Jacona, Tangancicuaro y Santiago Tangamandapio, un 70 por ciento ya ha realizado su trámite.

Detalló que del total arriba mencionado, un 60 por ciento son usuarios de autos, un 30 por ciento de camionetas de trabajo y el resto entre motociclistas, remolques y ómnibus.

Indicó que los que se han visto más renuentes en realizar su trámite en tiempo y forma son los motociclistas, “como muchos de ellos son jóvenes no tienen la consciencia de cumplir con la obligación y por la adrenalina de evadir a la justicia. En ese sentido ya pasado mañana tendremos un operativo en coordinación con autoridades de Tránsito para invitarlos a que acudan a hacer sus trámites y ya posteriormente se harán operativos con sanciones”.

Dijo que los interesados en realizar su trámite deben presentar los siguientes requisitos: comprobante de domicilio, credencial de elector, el pago de este año, el pago del refrendo del año pasado y de este año, la factura, placas y tarjeta de circulación.

Recordó que para los que pagaron los primeros cuatro meses del año, se les condonó la placa, es decir esta fue gratuita; para los que pagaron después de abril del 2016 a la fecha, su placa tuvo un costo de 1 mil 477 pesos, y los que paguen después de este 31 de agosto pagarán 1 mil 777 pesos más los recargos que imponga la oficina de rentas a nivel estatal”.

Comentó que las oficinas de rentas han estado saturadas desde a mediados de la semana pasada, “estamos abriendo desde las 6 de la mañana dando información para que la gente traiga sus documentos en regla, ya para las 8 y media que se abren las cajas, la mayoría de las personas ya saben que van a traer”.

“Normalmente el horario de atención lo estamos extendiendo hasta las 3 de la tarde. No obstante en estos últimos días hemos atendido a la población incluso hasta la diez de la noche para que ningún ciudadanos se quede sin hacer su trámite a tiempo”, citó.

Dijo que desde mediados de la semana pasada a la fecha se entregan un promedio de 100 a 200 fichas diariamente, “otras 200 personas más se llegan a quedan sin atender por la falta de tiempo, pues como buenos mexicanos dejan todo a la última. Mientras que en semanas anteriores llegaban a dar 50 fichas al día y a las 2 de la tarde ya estaba sola la oficina”.

Señaló que de abril del 2015 a la fecha diariamente llegaron a recaudar en promedio por dicho trámite 100 mil pesos, de los cuales un 20 por ciento se regresa al municipio para obras “rentas es la caja chica del estado en el municipio. Tenemos que hacerle saber al contribuyente que es una obligación, un deber que tenemos como contribuyentes de aportar al estado y eso se nos regresa en pavimentaciones en beneficio de la ciudadanía”, finalizó.

Numeraria

31 de agosto vence el plazo de reemplacamiento sin recargos