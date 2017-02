Hoy juega Real Zamora ante los choriceros del Toluca, la entrada será gratuita

Guillermo Ríos, Zamora

Luego del pésimo arranque de campaña el conjunto del Real Zamora, el presidente y dueño del equipo, Pablo Gutiérrez Galván, en entrevista dio a conocer que en el partido de los chongueros contra los choriceros del Toluca la entrada no tendrá ningún costo para los aficionados, será gratuita.

“Por cortesía de los jugadores el encuentro donde somos locales la entrada será totalmente gratuita, esto con la finalidad, también de que la afición vaya, apoye y exija al equipo entrega y actitud para pelear mejores resultados”, así lo manifestó Gutiérrez Galván.

Después del partido donde el conjunto chonguero perdiera contra el equipo del Pachuca un gol por cero, visiblemente molesto e irritado por el desempeño de sus jugadores, el ingeniero comentó que “el funcionamiento del equipo no está siendo el adecuado, estamos dejando muchas cosas por hacer, hay indisciplina en el grupo y por lo tanto el rendimiento no es el deseado”.

Posteriormente el equipo del Real Zamora tuvo una jornada de descanso antes de jugar el partido del Clásico Michoacano contra su similar equipo Reboceros de La Piedad, donde lo único rescatable fue la unidad obtenida por haber logrado el empate a cero goles.

Anteriormente el ingeniero Gutiérrez Galván había enfatizado sobre algunas indisciplinas dentro del plantel, por lo que mencionó “vamos a tomar cartas en el asunto, no es posible que los muchachos se vayan de fiesta un día antes de los encuentros, ya no son unos niños el cual tengamos que estar cuidando, son unos profesionales y como tal deben de tomar su responsabilidad”.

“Por lo pronto, entre las sanciones, hoy corre a cuenta de los jugadores la entrada, esto es, será gratuita para todo aquel que quiera venir apoyar al equipo en este partido contra el equipo de los diablos rojos del Toluca, en punto de las 15 horas”, destacó el ingeniero Pablo.

“La actitud de muchos de los jugadores está dejando mucho que desear, no es lo que esperábamos, hay jugadores que están viviendo su segunda etapa en este equipo, por lo que esperamos que pronto comiencen a dar resultados, en caso de que no, seguiremos separando a los jugadores del plantel, dando de baja, hasta que se queden los que quieran estar, aportando su mejor nivel, sintiendo los colores de la playera y el gusto por jugar al futbol”, concluyó Pablo Gutiérrez Galván.