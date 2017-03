Hoteleros y restauranteros ponen la mira en obtención de distintivos

-Será sello para potenciar turismo en municipio

-Buscarán acercarlos a fondos para que paguen cuota de recuperación por trámite

-Intentan complementar con recorridos y folletería servicios turísticos

Oscar De La Rosa, Zamora

Los hoteleros y restauranteros mantienen el interés para obtener los distintivos H de Higiene, M de Modernidad, L de Punto Limpio y C de Calidad, de acuerdo al interés mostrado en diferentes capacitaciones realizadas en las que ha participado la regiduría de Turismo, en conjunto con la Secretaría de Turismo, que están en búsqueda de ofrecer opciones para que los empresarios logren el objetivo.

“Buscaremos acercarlos a fondos establecidos para que únicamente cubran una cuota de recuperación por cada certificación. El proceso tiene un costo real que va de los 35 a 40 mil pesos por sello; sin embargo, la intención es acercar opciones para los sectores de prestación de servicios”, puntualizó Teresa Mora Covarrubias, regidora de turismo.

Comentó que con los subsidios ofrecidos por la Secretaría de Turismo (SECTUR) únicamente se cubre una cuota mínima por alcanzar la distinción. Lo importante es que cada uno de los prestadores de servicios tenga la intención de llevar a cabo la capacitación para que tenga los sellos correspondientes.

Indicó que desde el arranque de las pláticas con los sectores involucrados, siempre se ha manifestado un interés amplio por lograr cada una de las distinciones que están disponibles. Anteriormente no se habían dado los pasos porque no había ofrecimientos reales para fortalecer el trabajo que desempeña el sector.

“Será el sello para potenciar el turismo de Zamora. Los visitantes siempre exigen condiciones y garantías para pasar sus periodos de vacacionar y debemos dar respuesta a ese tipo de necesidades para evitar que elijan otra opción como destino turístico”, mencionó.

Dijo que el turismo del municipio se divide en 2 vertientes que son: religioso y negocios. Será necesario que trabajen en el complemento para que se pueda orientar a los turistas con relación a las atracciones que pueden disfrutar en el municipio, durante su estancia.

“Es por ello que mantenemos el programa de guías, pero también será necesario que dotemos a los prestadores de servicios de los folletos y material que sea necesario para que identifiquen cada uno de los lugares que pueden visitar en el municipio”, finalizó.

Numeraria

-4 distintivos aspiran a tener cada uno de los hoteleros y restauranteros

-40 mil pesos cuesta cada certificación