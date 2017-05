Hospital Regional donde más bebes nacen

-30 nacimientos diarios atienden, más del 50% son por cesárea

-Va en aumento número de niñas encintas

Elena Rojas, Zamora

30 nacimientos diariamente se atienden en el Hospital Regional, principalmente de los municipios de Zamora, Jacona, Tangamandapio, Ixtlán, Tangancícuaro y la Cañada de los 11 pueblos. Es considerado en la región el nosocomio donde más bebés nacen, señaló Víctor Manuel Fernández Anaya, director del también denominado Hospital General de Zamora.

Los rangos de edad de las pacientes que dan a luz son de 13 años a los 40, pero la mayoría son entre 20 y 35 años, “en los últimos años se ha visto un aumento el embarazo en menores de edad, niñas de 13 años que dan a luz. Cuando se trata de pacientes menores de 20 años, una vez que dan a luz, les damos un apoyo psicológico”, dijo.

“La mayoría de estos nacimientos son exitosos, toda vez que contamos con personal muy capacitado desde ginecólogos, pediatras y equipo de enfermería, quienes de manera constante apuestan a la actualización”, subrayó.

Dijo que de los 30 nacimientos, 20 son cesáreas y 10 partos, situación que, admitió, de acuerdo a la organización mundial de la salud, resulta preocupante, ya que los nacimientos vía cesárea aumentan el riesgo para la madre y el bebé, además de que la recuperación es más lenta y al tratarse de una operación quirúrgica, implica puntos de sutura.

“Contrario al parto vaginal donde existe menos riesgo para la madre, pierde la mitad de sangre que en un parto por cesárea y las posibilidades de infección uterina son menores. Además de que mantiene unos niveles de azúcar en la sangre adecuados y ayuda a que la placenta reciba más oxígeno”, destacó.

Sin embargo dijo que el ginecólogo determina si se va a realizar por cesárea o parto según la edad de la paciente, si se trata de pacientes con pelvis reducidas que no pueden dar a luz por medio de parto o bien cuando el bebé tiene el cordón umbilical enredado en el cuello, lo que propicia que no baje el producto o en todo caso que la posición del feto este sentado, es cuando recomiendan que el bebé tenga que nacer vía cesárea, explicó.

Indicó que para propiciar que el parto sea natural, la mujer embarazada debe tener por lo menos 6 revisiones durante el embarazo, llevar una alimentación adecuada y los cuidados necesarios para que no existan complicaciones.

Señaló que pese a ser el hospital con mayor número de nacimientos en la región, no está saturado el servicio de tococirugia, “somos resolutivos, no tenemos que canalizar a las pacientes a ningún otro nosocomio, salvo hace 22 días que tuvimos una urgencia obstétrica, se activó el código mater y como ocupaba terapia intensiva ocupamos mandarla al hospital de la mujer. Por fortuna ya regreso la paciente en buenas condiciones”.

Tras las declaraciones que emitiera Jorge Zalpa, jefe de la jurisdicción sanitaria N° 2, de una muerte materna ocurrida en este nosocomio, Fernández Anaya, argumento, “aquí no hemos tenido ningún fallecimiento de muerte materna en lo que va del año. Inclusive Michoacán está en un lugar privilegiado en cuanto esta problemática se refiere. Se bajó mucho la mortandad. De estar en los primeros lugares, ya bajamos al número 28 a nivel nacional”.

Y es que dijo están en constante coordinación y comunicación entre los médicos y ginecólogos de la región, “tenemos el respaldo del secretario de salud, Elías Ibarra Torres, que nos recibe en Morelia cualquier urgencia obstétrica”.

Finalmente señaló que continúan las gestiones para ampliar y rehabilitar el servicio de toco cirugía, aunque aún se desconoce la inversión, “el gobernador, Silvano Aureoles, ya se comprometió a que vendrán mejoras para este nosocomio “, concluyó.

Numeraria

30 nacimientos diarios en el HGZ