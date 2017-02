Homosexuales no oficializan compromisos legales por señalamientos de familiares

-Sociedad aun es intolerante con ese tipo de actos

Oscar De La Rosa, Zamora

Las parejas homosexuales no asumen el compromiso legal de unirse por la vía de la sociedad de convivencia debido a que temen ser sujetos de señalamientos por parte de sus familiares, debido a que en el municipio se mantiene una intolerancia con relación a la realización de ese tipo de actos.

“Hay temor por parte de la comunidad gay con relación a la unión por medio del matrimonio igualitario. Pese a estar validado en la Entidad, no aprovechan la oportunidad que tienen de unirse por las dificultades que llegan a tener con sus familias, que todavía mantienen el tema como un tabú que no se puede romper”, puntualizó Blanca Arriaga Marín, oficial mayor del registro civil.

No descartó la posibilidad de que las parejas homosexuales no se unan porque también hay quienes no asumen un compromiso legal, ya que con el matrimonio igualitario adquieren derechos y obligaciones como sucede en el caso de las uniones civiles heterosexuales.

“Es un tema que se debe madurar entre la población para que la unión de parejas homosexuales no sea sinónimo de discriminación, pero principalmente de la falta de aceptación entre los núcleos familiares. Hay muchas personas que vienen a solicitar información al respecto, pero hasta en meras intenciones se queda el interés”, dijo.

Informó que apenas se ha registrado un caso en los últimos 3 meses. La pareja que se unió lo hizo durante diciembre, sin temor a las consecuencias mencionadas anteriormente, debido a que consideran que no se puede tachar a las parejas que están unidas en esa circunstancia.

Mencionó que como oficial mayor del Registro Civil no puede dejar de ser una promotora del servicio, ya que la ley es clara en el sentido de que a ninguna pareja puede dejarla sin recibir el servicio para que se puedan unir por la vía legal.

Agregó que al igual que en otras Entidades del país, en Michoacán debe haber un proceso gradual de aceptación con relación a las parejas homosexuales, por lo que es posible que en los próximos años, haya más tolerancia con relación a ese tipo de casos.

