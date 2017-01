Hay agua suficiente para enfrentar temporada de estiaje

-Presa de Urepetiro está al 70 por ciento de su capacidad

-Garantizará riego para al menos 5 mil hectáreas de granos

Oscar De La Rosa, Zamora

Hay agua suficiente para enfrentar esta temporada de estiaje. La presa de Urepetiro se encuentra al 70 por ciento de su capacidad de 13 millones de metros cúbicos, que permitirán dar agua a diferentes productores agrícolas para el riego de granos, entre los que figuran maíz y sorgo, que se trabajan en esta localidad.

“El riego está garantizado para por lo menos 5 mil hectáreas de temporal; sin tomar en consideración que el agua liberada de la Presa de Urepetiro también llega a otros puntos de la región para ser utilizada en el riego de diferentes cultivos”, informó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Comentó que de allí se desprende la importancia de unificar esfuerzos de llevar a cabo el saneamiento de las aguas del Río Duero, ya que de allí también viene el cauce del agua que emana de la presa para el riego agrícola.

“Las nuevas exigencias de inocuidad comprometen a los productores agrícolas a ofrecer productos con mayor calidad y en el caso de los granos no se queda atrás la situación. Es necesario que los productos que llegan a manos de los consumidores estén libres de cualquier agente de contaminación para que se mantengan en un alto nivel de competitividad”, consideró.

Indicó que para el caso de la fresa es diferente la situación porque los agricultores que se dedican a ese cultivo llevan a cabo el proceso productivo a través del riego por goteo, es decir, que cuentan con su propio pozo concesionado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para efectuar las labores respectivas de inocuidad.

“Allí no tenemos un problema importante, pero sí en el caso de los granos porque no podemos exponer la integridad física de los consumidores de los productos agrícolas. Es importante que haya suficiente agua para evitar sequía, pero también que el líquido sea de calidad”, mencionó.

Finalmente dijo que es importante que los productores hagan una buena administración del recurso natural para que puedan abastecer sus necesidades de riego, por lo que es importante que se asesoren con relación a hacer una práctica eficiente.

Numeraria

-13 millones de metros cúbicos capacidad de Presa de Urepetiro