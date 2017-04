Hasta 150 mil pesos gastan al mes en combatir incendios en pastizales

-Gente a punto de ocasionar incidentes de gravedad

-Van 100 registrados durante el mes de abril

-Falta de conciencia propicia desgaste de cuerpo de bomberos



Redacción, Zamora

El 70 por ciento de los incendios de pastizales en la zona urbana han sido provocados por la población; sin embargo, no hay un reglamento que permita llevar a cabo la sanción de ese tipo de actos, debido a que el reglamento actual no contempla normas con respecto a ese tema, pese a que los ciudadanos han estado a punto de ocasionar incidentes de gravedad.

“Persiste una falta de conciencia por parte de los propietarios de diferentes predios y no importa si hay viviendas humildes en las cercanías del lugar, por lo que la intervención de los bomberos municipales debe ser oportuna, sin importar el desgaste que sufren los elementos”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Comentó que los costos para atender los incendios son de alrededor de mil 500 pesos en promedio, por el gasto de combustible de las unidades que se trasladan al lugar del siniestro, sin contar el material humano, ya que en ocasiones los bomberos salen perjudicados a consecuencia de la inhalación de bióxido de carbono.

Durante el mes de abril repuntó de manera importante la generación de incendios de pastizales, se registran hasta 7 en un día, de manera que en el lapso de 1 mes se han registrado alrededor de 100 incidentes que han sido atendidos de manera oportuna por los bomberos municipales.

“No nos pesa la atención a la población, pero sí podrían auxiliarnos más si cortarán el pastizal con las herramientas adecuadas y evitaran llevar a cabo este tipo de prácticas. Para el caso de los fumadores, es necesario que tengan conciencia y que no arrojen las colillas de tabaco en este tipo de lugares porque propician un daño importante”, dijo.

Aseguró que han trabajado duro con el sector agrícola para generar conciencia con relación a los incendios que se generan en el municipio. El objetivo es que en el momento de preparar sus tierras para el cultivo hagan los guardavallas respectivos para evitar una extensión del fuego y que hagan la práctica controlada.

“Incluso estamos abiertos a brindar asesoría a aquellos productores que vayan a realizar esa práctica con el propósito de que hagan un manejo eficiente de las prácticas y que no pongan en riesgo a la población que vive en zonas aledañas”, finalizó.



Numeraria

6 a 7 incendios diarios de pastizales se registran en Zamora