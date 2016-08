Harán revisión en negocios para garantizar seguridad a clientes

Lunes , 29 de agosto de 2016

-Tendrán que cumplir con rutas de evacuación, extintores y capacitación actualizada

-Protección Civil valorará y dará plazos para cumplimiento de medidas

-Habrá sanciones a quienes no cumplan disposiciones

Oscar De La Rosa, Zamora

Será efectuada una revisión en los negocios para garantizar condiciones de seguridad a los clientes y ocupantes de los establecimientos, ante cualquier contingencia que pueda presentarse. Tendrán que cumplir con un plan de contingencia que contenga rutas de evacuación, extintores y la capacitación actualizada del personal para saber qué hacer en caso de una eventualidad.

“La totalidad de los negocios deberá cumplir con esos requerimientos. En el momento en que los comerciantes vienen a pagar su refrendo para actualizar su licencia, es uno de los requisitos que solicitamos para que puedan operar con regularidad”, puntualizó Luis Fernando García Velázquez, oficial mayor.

Comentó que la protección civil es una de las inversiones necesarias para salvaguardar vidas, al menos de quienes participan en la actividad de cualquier negocio establecido en cualquier punto del municipio.

“La Coordinación Municipal de Protección Civil es la encargada de hacer las valoraciones respectivas; las observaciones o recomendaciones emitidas por la dependencia municipal deben ser atendidas por los propietarios de los negocios y así evitar sanciones que están consideradas a quienes no cumplan con ello”, explicó.

Aseguró que las sanciones contempladas en el reglamento consisten en una amonestación correspondiente a quienes no tengan las medidas actualizadas, tras la primera revisión. Protección Civil es quien pone los plazos, en días hábiles, para que los propietarios de los negocios cumplan con las observaciones realizadas; de no cumplir viene una multa económica y la clausura del local.

Mencionó que en próximos meses harán la verificación correspondiente en los 4 mil negocios que tienen identificados en la base de datos. El objetivo no es hostigar a los comerciantes, por el contrario, tratan de que cumplan con medidas de seguridad para salvaguardar vidas.

“Así garantizamos que la población se encuentre protegida y que no haya dificultades con relación a la operatividad de los negocios porque es parte del ordenamiento que deseamos emprender en los establecimientos durante los próximos meses”, finalizó.

Numeraria

-4 mil negocios tienen identificados en la base de datos del Ayuntamiento