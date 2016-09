Hacer frente único para blindar límites en estados de Occidente: Silvano Aureoles

Viernes , 30 de septiembre de 2016





· Inaugura Gobernador Silvano Aureoles la 2da. Reunión Regional Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.



· Se trabaja con autoridades de entidades vecinas para fortalecer estrategia de seguridad en las fronteras estatales; asegura.



Morelia

Para responder a las expectativas de la ciudadanía en materia de seguridad pública, debemos contar con instituciones sólidas, destacó el Gobernador Constitucional Silvano Aureoles Conejo al inaugurar la 2da. Reunión Regional Zona Occidente de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.



En su mensaje y ante los secretarios de seguridad de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Nayarit y Zacatecas, Silvano Aureoles dejó en claro que sin seguridad no existen las herramientas necesarias para generar desarrollo, por lo que aseguró que trabaja con autoridades de entidades vecinas para fortalecer la estrategia de seguridad en las fronteras estatales a través de un frente único que dé certeza a las y los habitantes de la región Occidente del país.



En este sentido, el mandatario estatal lamentó la globalización de la delincuencia y el crimen organizado, pues se ha transnacionalizado, es decir, no reconoce fronteras, credos, origen, edad ni condición económica, por lo que el progreso cultural y material se ven comprometidos ante el embate de tales flagelos y la construcción del futuro se ve inviable de no contenerlos o combatirlos “con todo el rigor de la ley y la fuerza del Estado”.



Ante ello, destacó que gracias a la cooperación coordinada los tres ámbitos de Gobierno y entre las entidades federativas y en conjunto con las fuerzas y las instituciones armadas de la República el Estado Mexicano, cobra todo su poderío para “imponer el orden, la tranquilidad y el imperio de la ley para todas y para todas sin distingos”.



Asimismo, consideró que el resultado de la 2da. Reunión Regional Zona Occidente será fructífero para enlazar, fortalecer y consolidar los esfuerzos compartidos en materia de seguridad de los ocho estados que la conforman, trabajo que afirmó, ayuda al resto del país.



“Hemos venido construyendo un frente común para poder detener, atajar o neutralizar a quienes al verse perseguidos en alguna de nuestras entidades, sencillamente se cruzan la línea divisoria y evaden la acción de la justicia, la acción de la autoridad, por eso, con esta estrategia y con este mecanismo de coordinación ese riesgo se ve limitado”.



Explicó que se ha trabajado de manera bilateral con las autoridades de Guanajuato, Jalisco, y en breve se iniciará con las entidades de Colima, Guerrero, Estado de México y Querétaro, para reforzar las tareas de seguridad.



Efectivo reconocimiento a la labor policial



Al referirse al caso de Michoacán, el Gobernador Silvano Aureoles subrayó que en la entidad se ha puesto un principal interés en los cuerpos policiales para dignificar su labor, por lo que desde el pasado 15 de septiembre se incrementó un 28 por ciento su salario y un 80 por ciento sus prestaciones.



De igual manera, informó que este jueves inició operaciones el avión sigiloso, que realiza labores de vigilancia e inteligencia en todo el territorio estatal y adelantó que a fines de o mediados del año que entra, se estará blindando al estado con los diez Centros de Inteligencia, con los arcos carreteros, entre otras acciones para tener buenos resultados en este renglón.



Por su parte, el titular de la Unidad de Planeación Prospectiva y Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Seguridad, Luis Esteban Islas Bacilio, dijo que es mediante instituciones sólidas como se hace frente a la inseguridad y se obtiene la confianza de la ciudadanía, específicamente en las policías de cada una de las entidades.



“En esta reunión reafirmamos la voluntad de trabajar unidos y redoblar esfuerzos en torno a la seguridad ciudadana, requisito indispensable para el ejercicio de las libertades y los derechos de los mexicanos”, sostuvo.



El secretario de Seguridad Pública, Antonio Bernal Bustamante, señaló que la estrategia en materia de seguridad en Michoacán consiste en poner a las y los michoacanos en el centro de atención, además de los ejes transversales: educación de calidad y finanzas sanas.



“La seguridad debe ser enfrentada de manera sistemática, organizada y determinante, a fin de encontrar soluciones conjuntas para poner freno a la violencia y la delincuencia que dificultan el desarrollo”, pronunció.



Asistieron a esta ceremonia de inauguración, el mando especial para la seguridad del estado, general Pedro Felipe Gurrola Ramírez; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Pascual Sigala Páez; la coordinadora Nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez; el secretario ejecutivo de la Conferencia, Marco Antonio Sánchez Aparicio; el secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lázaro Gaytán Aguirre; el comandante de la 43 Zona Militar, general Cruz Isaac Muñoz Navarro; el comandante de la 10ª Zona Naval, vicealmirante Luis Mario Bravo Román; los secretarios de seguridad públicas de los estados de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Colima, Nayarit y Zacatecas, así como los titulares de las unidades de la Policía Federal y diversas autoridades federales, estatales y municipales.