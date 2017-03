Habrá función de lucha libre de la triple A en Zamora

-Preparan todo para el próximo 22 de abril

Comunicado, Zamora

La escuela de lucha libre de Zamora “Guerreros Azteca”, en conjunto con la empresa OESTAM y en coordinación con el Gobierno Municipal, preparan la espectacular función de lucha libre worldwide con luchadores de la Triple A, el sábado 22 de abril, en el auditorio de la Unidad Deportiva El Chamizal.

“Con la finalidad de difundir y fomentar el deporte del pancracio en esta ciudad, además, de realizar estos eventos la Escuela de Lucha libre Guerreros Azteca pretende recabar fondos que permitan seguir manteniendo las instalaciones donde actualmente practicamos este bello deporte”, así lo informó su representante Guerrera Egipcia para este medio de comunicación.

“hace aproximadamente un mes realizamos un evento, donde afortunadamente pudimos contar con una buena cantidad de espectadores, fue un evento muy bonito, muchas familias, niños, jóvenes y otros no tan jóvenes pudieron apreciar de este deporte mexicano, en un ambiente sano y seguro” destacó La Guerrera Egipcia.

“Ahora pretendemos realizar un evento diferente, con una cartelera más amplia y mayormente conocida, con luchadores de renombre, con luchadores que se están consolidando en este deporte y que seguramente ya han sido vistos en televisión, además en la cartelera también contaremos con talento local, jovencitos que están mostrando un despliegue importante y que es momento que salgan a escena, a mostrar lo aprendido en el gimnasio”, puntualizó la promotora deportiva.

En la lucha que será el próximo 22 de abril, a partir de las 18:30 hrs, en el auditorio de la Unidad Deportiva El Chamizal se estará presentando en la primer lucha talento local, alumnos de la escuela Guerreros Azteca, mostrando llaves y vuelos acrobáticos espectaculares, en la segunda lucha se estará saltando a escena la tripleta de luchadores Cometa Espacial, Thunder Dragon y Tyron vs Bazooka, Puma del Ring y La Bomba.

La lucha especial estará combinada entre las duplas Dinastía y Big Mami vs Mini Psycho Clow y La Hiedra, siendo esta lucha antesala a la lucha de poder a poder que protagonizarán Angélico y Australian Suicide vs Averno y Chessman.

La lucha super estelar, a tres caídas y sin límite de tiempo, la esperada por todos los asistentes la estarán protagonizado las estrellas de la AAA, La Parka, Tehano Jr., Joe Lider vs Pagano, Murder Clown y Monster Clown, todos ellos bajo las órdenes del Referee Piero.

Cabe hacen mención que los duelos estarán siendo anunciados por el comentarista de Televisa Deportes Jesús Zúñiga, por lo que la invitación está hecha para todos los amantes del deporte popular del pancracio Mexicano.

Los costos de la entrada serán vendidos en la Unidad Deportiva El Chamizal o en tiendas participantes, además de alertar a la gente para que esté al pendiente de promociones y cortesías.