Habitantes de Jacona podrán gozar de internet gratuito

Viernes , 26 de agosto de 2016

-Gracias al programa federal México en Movimiento

Elena Rojas, Jacona

De los 70 mil habitantes de este municipio, alrededor de 50 mil podrán gozar de internet gratuito en menos de dos semanas. Esto gracias al programa federal “México en Movimiento”, el cual busca que cada vez más familias mexicanas ingresen al mundo de la globalización facilitándoles el acceso a la información y agilizando la comunicación a través de esta herramienta.

Arturo Vega Damián, síndico municipal, informó que ya se instalaron 7 repetidoras en lugares estratégicos del municipio, entre los que citó: El Platanal, frente al mercado Revolución del centro de la ciudad, acceso sur por la Madero adelante de Cristo Rey, en la Calzada frente a conocida sucursal de automóviles y en frente de la empresa Coca- Cola, por mencionar algunos de los puntos donde habrá estaciones.

“Esto se logró gracias a una gestión del presidente Rubén Cabrera Ramírez, se trata de una inversión federal en la que el municipio se comprometió hacer la infraestructura y a proporcionar electricidad, que se va a tomar del alumbrado público para que esté operando continuamente”, señaló.

Dijo que la inauguración de este programa será a la brevedad en la Calzada Zamora- Jacona, “ya están las repartidoras instaladas, ya solo falta que los técnicos de la empresa que contrató el gobierno hagan la programación de las mismas”.

Indicó, “ya desde hace unos días debimos haber puesto en marcha estas estaciones, no obstante, la pluma que se ocupa para hacer las instalaciones se nos dañó, hasta que la pudimos remplazar”.

Mencionó que será de gran impacto para la población, pues se contará con una sociedad más informada y además el internet facilitará a los estudiantes realizar sus tareas de investigación, “con máquinas portátiles la gente podrá acceder a internet gratuito en lugares públicos”.

Subrayó que este programa traerá un gran impacto para la economía de las familias jaconenses, pues se ahorraran lo que implica el contratar el servicio de internet. Además señaló que se estima que ocho de cada diez habitantes tiene un familiar en el vecino país, por lo que esto representará una oportunidad para que estén mejor comunicados.

Admitió finalmente que muchas familias no cuentan con computadora o lap top en el municipio, no obstante, la gran mayoría si tiene algún dispositivo móvil o celular desde el cual podrá hacer uso del internet.

Numeraria

50 mil jaconenes podrá acceder a servicio gratuito de internet