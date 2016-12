Habitantes de Ario en problemas por falta de Panteón

-Tienen que trasladarse a los camposantos de Jacona y norte de Zamora para sepultar

-Aseguraron tener ya un espacio de 2 hectáreas para construir uno nuevo

-Piden intervención de autoridades para acelerar trámites y edificar panteón

Oscar De La Rosa, Zamora

Los habitantes de Ario de Rayón, la comunidad más grande de Zamora, se encuentran en problemas por la falta de un Panteón Municipal debido a que ya no tienen espacio para sepultar a los difuntos de miles de familias que residen en la localidad. Quienes no tienen espacio en el cementerio optan por llevar a sus muertos hasta Jacona o en su defecto al Panteón Resurrección que está ubicado en un costado del Cerrito de Ortiz en este municipio.

El traslado de los cuerpos a otros puntos fuera de la tenencia representa un viacrucis para los habitantes de Ario de Rayón, porque los familiares deben recorrer largas distancias para cubrir los pagos correspondientes a la inhumación que se suma a las erogaciones que hacen por concepto de traslado para cumplir con el proceso. Más complicado es para las personas que no tienen vehículos para movilizarse.

“La saturación del panteón municipal se encuentra en un punto en el que prácticamente han desaparecido las avenidas que se encuentran entre las gavetas. Es imposible caminar, si no se pisa alguna loza o tumba, debido a que los resquicios son prácticamente inexistentes”, informó José Luis Vaca Álvarez, jefe de tenencia de Ario de Rayón.

Aseguró que no hay un cálculo preciso sobre la cantidad de gavetas que hay en el cementerio. A partir de la sobresaturación en el lugar, no existe un conteo preciso sobre el número de difuntos que reposan en el cementerio, ya que en un espacio hay hasta 3 muertos colocados por la falta de lugar.

Informó que la situación generó interés entre los propios ejidatarios del lugar, de manera que ya tienen un espacio donado de 2 hectáreas, rumbo a la comunidad de El Llano, para llevar a cabo la construcción del nuevo panteón municipal y evitar que miles de familias de Ario de Rayón se vean afectadas por la situación.

“Nos quedaría a una distancia cercana de la tenencia y no habría dificultades para que las personas, incluidas las de escasos recursos, se puedan trasladar para darle sepultura a sus difuntos. Con esta propuesta desechamos lo que en su momento contemplamos rumbo a Villafuerte para hacer la construcción del camposanto”, dijo.

Pidió la intervención de las autoridades municipales para que coadyuven en acelerar los trámites correspondientes para que se pueda ofrecer el servicio en el terreno de 2 hectáreas, ya que no pueden hacer el proceso, si no existen los avales de dependencias sanitarias y legales que tienen relación en el tema.

Desde el pasado 24 de junio del año en curso enviaron una solicitud al gobierno municipal. Hasta la fecha no han dado una respuesta concreta al respecto, pese a ser una de las necesidades más sentidas de la población de la tenencia; sin embargo, dieron su voto de confianza para que no dejen de lado la situación.

Concluyó al decir que es lamentable negar el servicio a las personas que tienen difuntos, pese a que son habitantes de la tenencia por lo que apeló a un servicio humanitario y sensible de quienes tienen la facultad para intervenir en la gestión y que se pueda construir el nuevo panteón para la comunidad.

Numeraria

2 a 3 difuntos por gaveta tienen en promedio

20 mil habitantes calculan que residen en Ario de Rayón.