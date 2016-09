Habitantes califican bueno el servicio ofrecido por Aseo Público

Miércoles , 21 de septiembre de 2016

-Según encuesta del municipio

-Hay avances en calidad de recolección y atención al público del personal

-Plantean separación de desperdicios y erradicar pepenadores de calles

Oscar De La Rosa, Zamora

Los zamoranos calificaron de “bueno” el servicio ofrecido por la Coordinación de Aseo Público, de acuerdo a los resultados de una encuesta aplicada a mil ciudadanos de diferentes colonias y comunidades establecidas en el municipio. La intención es mejorar el servicio para responder a las exigencias de la población.

La encuesta cuenta con 10 reactivos en donde los aspectos evaluados consistieron en la limpieza de calles, trato del personal, manejo de los choferes, atención al público, reportes, servicio de recolección, presentación personal e imagen del parque vehicular que tiene la dependencia municipal actualmente.

El trabajo de campo fue realizado durante un periodo de más de 2 meses. Fue incluida la opinión de ciudadanos de diferentes estratos sociales, ya que la intención no es dejar de lado a algún ciudadano en el proceso de evaluación para responder a las expectativas de la población de los diferentes puntos del municipio.

“Hay avances en recolección y atención al público por parte del personal. A partir de la adquisición de nuevas unidades vehiculares, determinamos hacer un cambio radical en el servicio ofrecidos a los ciudadanos y a partir del diagnóstico nos damos cuenta que llegamos a aprobar un examen de los zamoranos”, puntualizó Francisco Javier González Barajas, coordinador de aseo público.

Comentó que a partir de la evaluación reciente trabajarán en 2 retos como son: la separación de desperdicios en el municipio y buscar erradicar a los pepenadores de la vía pública; debido a que representan un rezago para las rutas establecidas porque dejan regada la basura que se genera en los hogares y que es sacada en bolsas de plástico para las labores de recolección,

“La separación de desperdicios es un reto que nos ocupa porque no solo se trata de un cambio de mentalidad entre la población. Podría coadyuvar a disminuir la cantidad de basura que llega al relleno sanitario para que las celdas no se encuentren saturadas de desperdicios”, dijo.

Concluyó al decir que buscarán mantener la eficiencia y mejora en cada uno de los servicios que ofrecen, pese a haber obtenido una calificación favorable en la encuesta reciente. Las evaluaciones serán permanentes para detectar las áreas de oportunidad que permitan cumplir con el objetivo mencionado anteriormente.



Numeraria

510 mujeres y 490 hombres fueron abordados

18 a 82 años de edad tienen los encuestados