Guerra sucia no nos preocupa, sino la compra de votos”: AMLO

-Aseguró que Morena va en primer lugar en las encuestas a nivel nacional

-Corrupción, principal problema de México, señaló

Elena Rojas, Zamora

“Las encuestas arrojan que Morena esta en primer lugar a nivel nacional, cuando se le cuestiona a la gente por qué partido votarían si fuesen las elecciones del 2018. Ante este temor, el PRI, PAN y PRD se han empeñado en generar una campaña de desprestigio en mi contra, pero la guerra sucia no nos preocupa, sino la compra de votos”, señaló Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dirigente nacional del partido político Morena.

Y es que dijo, esa es la estrategia perversa que más daña, utilizar dinero para comprar lealtades, conciencias y traficar con la pobreza de la gente, “es lo que más les funciona a los de la mafia del poder. Debemos prepararnos para eso. Incluso entregan despensas, frijol con gorgojo, o en algunos lugares pollos, patos, borregos, cochinos, marranos, eso es lo que son“.

Así lo expresó ante cientos de simpatizantes que se dieron cita en la plaza principal de Zamora donde ofreció una conferencia sobre la situación socioeconómica del país, “ante el panorama de decadencia que se vive en México, por la crisis económica originada por el desempleo y por el precario salario, así como por la crisis política a causa de la corrupción y por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales, es necesario un verdadero cambio de régimen”.

Pues dijo que el actual “está podrido y lleno de corrupción, injusticias y privilegios. No se va a lograr nada con la alternancia de los partidos políticos (PAN, PRI, PRD). Eso se llama gatopardismo: las cosas cambian para seguir igual”.

“Debemos sacar a nuestro país del atraso, la pobreza, la inseguridad y la incertidumbre, pues la desigualdad origina la crisis social, la desintegración de las familias y el fenómeno migratorio”, pues admitió que la corrupción es un cáncer y es el principal problema de México, la cual dijo debe ser desterrada, “es inaceptable que la corrupción sea parte de la cultura de México”.

Agregó que el plan de Morena es limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo. Al tiempo que dijo que el presupuesto autorizado para el próximo año es de 5 billones, “somos 31 millones de familias en el país, si ese dinero, que es de todos, se entregará en partes iguales, alcanzaría para entregar 13 mil pesos mensuales por familia, pero eso no sucede. Ese dinero se queda arriba. Los políticos corruptos se roban el 10 por ciento, es decir 500 mil millones. No hay ninguna banda que robe tanto, o se destina para mantener al gobierno, aparato burocrático oneroso. El peor de los ladrones es el político corrupto”

Mencionó que en otros países, como Brasil y Guatemala, castigan a los corruptos, en cambio en México en nuestra Constitución hay impunidad, pues desde 1857 está establecido en el artículo 108 que al presidente en funciones no se le puede juzgar por actos de corrupción.

“No se deben incrementar los impuestos, ni se debe seguir endeudando al país. Al asumir la presidencia Calderón la deuda era de 1.7 billones y al finalizar su mandato era de 5. 2 billones y ahora Peña la ha elevado a 9.2 billones. Y el año que viene se va a destinar del presupuesto público 600 mil millones de pesos para pagar. Ese recurso se debe utilizar mejor para rescatar al campo, generar empleos y propiciar el bienestar”, finalizó en el evento desarrollado ayer en la plaza principal de Zamora.



Numeraria

2018 si gana Morena, es la promesa

2 mil 500 pesos mensuales recibirá un alumno en beca

3 mil pesos quincenales, beca trabajo para jóvenes profesionistas

100 mil mdp destinará para garantizar estudio y empleo a jóvenes

2 veces más será la pensión de los adultos mayores

70 y más será universal en todo el país, con mismo monto que Ciudad de México

1 mil 100 pesos mensuales apoyo a adultos mayores, aunque tengan pensión