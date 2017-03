Grandes encuentros y buenos resultados en el torneo de la liga D.I.A de basquetbol

Guillermo Ríos, Zamora

Sorprendentes resultados y grandes encuentros los que se vivieron en la jornada dominical que se efectuó sobre las canchas de la Unidad Deportiva El Chamizal, en el primer encuentro se enfrentó los Holligans B vs ADN 1, encuentro donde se reflejó el gran nivel de ambos equipos y en un reñido juego se quedó con la victoria los ADN 1, 43-38.

Las Chicas Roblop no se presentaron a jugar contra las Friends quienes decidieron perder el encuentro por default, quedando el marcador de 22-0; el siguiente duelo fue Las Sparks vs El Salitre, donde sin duda alguna la contundencia de las Sparks fue lo que las hizo sumar otro triunfo luego de ganar con un score de 38-24.

En el encuentro de CBTis 52 vs Tahures, se pudo observar una marcada diferencia de edades, los jóvenes del Cbtis, comenzaron a tambor batiente el encuentro y terminaron derrotando a unos sobrados Tahures, con un amplio marcador de 44-28, mientras que los Halcones del Ceja se quedaron con las ganas de tener actividad ya que sus contrincantes de la Esperanza no se completaron y perdieron por defaul, por lo que el marcador quedó 22-0.

En la cancha 2 se vivieron unos partidazos, el primero de ellos fue el de Sonic´s vs Bull, ambos equipos con la necesidad de sumar puntos, si es que quieren seguir en la pelea por el título, quedando el marcador a favor de los Sonic´s 49-37, otro gran juego fue el de Zorros B vs Los Vaqueros, quienes dieron catedra de buen basquetbol, pero los inspirados Zorros se quedaron en esta ocasión con la victoria 42-37.

El deportivo Chiapas perdió el encuentro por lo que dejaron de hacer más que por merecimientos de su rival Los Zorros A, ya que parecía no encestar ni con embudo, lo que aprovechó de manera contundente los Zorros y terminaron ganando el encuentro con un marcador de 42-37.

Para cerrar la jornada dominical, faltaban los encuentros de la cancha tres, donde sin ser la excepción se vivieron grandes duelos el primero de ellos fue el de los Baller´s vs Piratas, estos últimos dan dos de cal por una de arena y en esta ocasión perdieron su juego por un marcador de 52-43.

Los Cachorros perdieron frente a unos grandiosos Holligans A, quienes parecen que ahora si tomaran las cosas en serio y se dedicarán hacer lo que más les gusta, jugar el deporte ráfaga, en esta ocasión sucumbieron a su rival y ganaron 51-28; Las BKT Dolls hicieron lo que pudieron pero la superioridad de sus rivales, Deportivo Gallegos se vio reflejado en la pizarra 41-21.

Ravens A no se presentaron y perdieron frente a los escolapios del Instituto Colón; mientras que las TWD vs Ravens B, se suspendió ya que cayó una torrencial lluvia y ambos equipos junto con el cuerpo arbitral decidieron posponer el encuentro.