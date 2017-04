Grandes encuentros en Torneo de futbol interno del ayuntamiento de Zamora

Guillermo Ríos, Zamora

Sorpresivos resultados se han estado dando en el segundo torneo de futbol entre trabajadores del ayuntamiento de Zamora, donde 11 equipos participan y donde la supremacía de los departamentos que los conforman se hace notar.

La tabla general la encabezan con 13 unidades los equipos Parques y Jardines y Coordinación de Aseo Público, quienes se mantienen invictos con 4 juegos ganados y uno empatado, pero con mejor producción de goles los de Parques y Jardines con 20 dianas a su favor, mientras que Coordinación de Aseo se mantiene muy cercano con 19 tantos, así que esta semana pudiera haber cambios en la tabla, si es que Parques lo permite.

El juego que sin duda fue sorpresivo correspondió a Sapaz vs Seguridad Pública, ya que la historia nos arrojan goleadas del equipo Sapaz, pero en esta ocasión la goleada fue al revés, luego de que el equipo Seguridad Pública ahora si está jugando muy bien, está tomando en serio los encuentros y no se dedican a estar alegando, el marcador fue 5-1 a favor de los “Polis”, siendo Miguel Briseño, Jorge Alfaro, Javier Campos, Ricardo Magaña y Luis “el viejo” Vega los anotadores de Seguridad Pública, el tanto de la honra fue Faustino Arias del Sapaz.

Un partidazo fue el que se vivió en el campo de Seguridad Pública entre los equipos de Aseo B vs Medio Ambiente, viejos lobos conocidos, quienes hicieron gala de su técnica y deleitaron a los aficionados que se dieron cita para presenciar el encuentro, Medio Ambiente quien con la mano en la cintura y sin mayor esfuerzo estaban caminando tranquilos, pero no contaron con la reacción de los de Aseo B que hicieron posible la voltereta. Los anotadores de Medio Ambiente fueron Ramón Espinoza, Fco. Javier Espinoza y J. Armando Díaz, mientras que por Aseo B Omar Chávez hizo un doblete y Juan Carlos Suárez igualó los cartones.

Otro gran duelo fue el que protagonizaron los equipos de Unidad Deportiva vs DIF, quienes se enfrentaron en el campo de la Unidad Deportiva Poniente, ambos cuadros con la necesidad de un triunfo y no rezagarse al fondo de la general, al inicio del encuentro las cosas pintaban para ser un duelo parejo, pero con el paso de los minutos el conjunto del DIF fue perdiendo el gas, cosa que aprovechó la Unidad Deportiva y terminó ganando el duelo 3 -1, los anotadores fueron por parte de Unidad Deportiva Gabriel Estrada y José Ramos con un doblete, el de la honra para el DIF fue de Raúl Hernández.

El Equipo de Presidencia quienes poco a poco se han ido desinflando en esta ocasión no aprovecharon la oportunidad de las múltiples ausencias del equipo de Coordinación de Aseo, encuentro que se llevó a cabo en la Unidad Deportiva El Chamizal, el marcador fue un contundente 5 goles por 1, los anotadores de Coordinación de Aseo fueron José López, Jorge Martínez y el hack trick Juan Ibarra, el descuento de presidencia fue de Ismael Zárate.

El encuentro de Parques y Jardines, también con muchas bajas temporales en esta ocasión derroto 4 goles a 2 al conjunto de Obras Públicas quienes hicieron su mayor esfuerzo pero el futbol no les alcanzó para derrotar a los de Parques, los anotadores por parques y jardines fueron Alfredo Ríos, Alberto Galindo y Juan Martínez con un doblete, el descuento de Obras Públicas fue de Miguel Águila