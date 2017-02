Gran victoria de Leones FC sobre el Boca Junior

Guillermo Ríos, Zamora

Los Leones salieron muy bravos y derrotaron a un equipo de Boca Jr que por momentos parecía poder llevarse el triunfo, pero en un descuido de la zaga defensiva fueron sorprendidos y terminaron entregando el encuentro.

Encuentro llevado a cabo sobre la grama del campo B de la Unidad Deportiva El Chamizal, en un ambiente propicio y adecuado para la práctica del futbol, a las 8:15 hrs. comenzó el duelo, abriendo la jornada dominical de la Liga Michoacana de Futbol.

La primera llegada real de peligro fue del conjunto Boca Jr. Quien encontró la forma de hacer daño a los defensas rivales, pero la buena formación y el excelente parado dejaron en solo el intento, posteriormente el encuentro figuró en medio campo, con la disputa muy ríspida y fuerte ocasionando intervenciones del central Adrián Vargas, quien comenzó a poner orden y base de llamadas de atención logró hacer caer a los jugadores que simplemente se trataba de un encuentro de futbol.

El primer gol se abrió después de un cobro bien ejecutado por parte de los Leones F.C. quien encontró el testarazo de su jugador, casaca número 4, quien se elevó n el área chica y golpeó el esférico con dirección al arco y pese al lance del portero, nada pudo hacer para evitar la caída de su marco.

Por su parte Boca Jr. Comenzó a intensificar su nivel de juego, llegando y desperdiciando las jugadas claves para poder marcar el gol que significaba el empate, un par de llegadas donde prácticamente el gol estaba cantado, pero el poste y las intervenciones de Rogelio González hacían que los intentos quedaran en solamente eso.

Pocos minutos antes de terminar el primer tiempo Víctor Flores se conectó con sus compañeros y haciendo una buena triangulación recibió el esférico por la espalda del defensa quien a pesar del intento no pudo contener la velocidad del atacante y quien cruzó su disparo lejos de las manos del portero, sentenciando el empate.

En el descanso del primer tiempo ambos estrategas indicaron a sus jugadores la fórmula para intentar hacer daño a sus rivales, dejando en claro que deberían entregarse más y luchar en medio campo para tejer con claridad la jugada y llegar con opciones reales de convertir el tanto de la diferencia.

De regreso al segundo tiempo el conjunto de Leones comenzaron a proponer con ritmo y buen despliegue de buen futbol, teniendo las opciones más claras en el encuentro, pero al momento de definir no se encontraban finos y desperdiciaban la oportunidad.

Era abrumador, el dominio del conjunto del Boca Jr. No encontraba la fórmula para reflejar esa superioridad futbolística en el terreno del juego, los postes, las atajadas y el marco de los Leones estaba bendito, porque los del Boca nomás no le metían gol ni al arcoíris.

Toda la carrocería del Boca estaba concentrada en hacerle daño a los Leones, pero descuidaban la parte defensiva, por lo que el error estaba latente y en un zapatazo largo donde el último hombre de Boca no midió bien el balón y este lo techó, el delantero de los Leones aprovechó y se enfiló al marco rival y ante la salida precipitada del portero, Iván Olguín mando guardar el esférico al fondo de las redes.

Transcurrió el tiempo reglamentario y el árbitro central decretaba el final del encuentro, dejando con las ganas al equipo Boca Jr. Quien tendrá que trabajar al momento de definir y no dejar escapar más unidades en este torneo que comienza a terminar en su primer vuelta.