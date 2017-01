Golpe brutal para el bolsillo de los mexicanos, aumento a gasolina

-Resaltó el doctor José Luis Manzo Yépez, especialista en PEMEX, al dar una conferencia en Colmich



Elena Rojas, Zamora

Como un golpe brutal para el bolsillo de los mexicanos calificó el aumento al combustible, el doctor José Luis Manzo Yépez. Esto al impartir la conferencia “¿Por qué el aumento a la gasolina?”, que tuvo lugar en el Auditorio del Colegio de Michoacán.

Esto se originó, dijo, debido a la política petrolera negativa que se ha implementado desde 1970, pues los gobiernos han hecho caso omiso de invertirle a las refinerías del país.

Lamentó que el precio del combustible subió excesivamente, pues de costar el litro de gasolina a 13 pesos con 98 centavos, ahora cuesta 18 pesos el litro, lo que sin duda repercute negativamente en los bolsillos de los mexicanos.

Ante ello dijo que la gente está indignada y existe un hartazgo social por el alto costo de los productos derivados del petróleo, lo que perjudica no solo a los transportistas, sino a la clase trabajadora en general, pues esto generará inflación económica en este país, lo que se traduce en el incremento de varias mercancías y servicios.

Indicó que el precio de la gasolina estará sujeto a las variaciones de los precios internacionales con base a revistas especializadas en los Estados Unidos.

Comentó que se ha dicho que los precios de la gasolina suben porque es necesario ponerlos a nivel internacional, “se repite por todos lados, lo cual es una mentira enorme, porque para empezar no se puede discutir cuándo habrá un subsidio o cuándo no”, dijo.

Subrayó que el impacto claramente inflacionario que tiene el combustible afectará no sólo a los propietarios de automóviles, sino a la totalidad de la cadena de suministro y, por ello los precios generales de la economía, finalizó.



Numeraria

1970, desde ese entonces a la fecha no se invierte en las refinerías del país.