Gobierno del Estado asume responsabilidad para devolver servicio a la sociedad

-Juan Bernardo Corona se presentó como enlace para aplicar programas y potenciar desarrollo

-Obras, desarrollo social, migrantes, agricultura y seguridad pública los temas a atender

-Organizará mesas de trabajo con empresarios y agricultores para atender temas urgentes



Oscar De La Rosa, Zamora

El Gobierno del Estado asumió la responsabilidad para devolver el servicio y resultados a la población de esta localidad, tras la presentación de Juan Bernardo Corona Martínez, secretario de seguridad pública como enlace para atender los problemas y carencias en la calidad de vida que presentan los zamoranos actualmente.

Será a través de la correcta aplicación de programas y acciones encaminadas al mejoramiento de este municipio que buscarán cubrir cada una de las peticiones de los zamoranos. El objetivo es aterrizar acciones concretas en obras, desarrollo social, migrantes, agricultura y seguridad pública como los principales temas a atender en esta localidad.

“Queremos tener ese acercamiento con los sectores empresariales y los agricultores a través de la organización de mesas de trabajo. Tenemos la encomienda de dar una atención eficiente a la población, principalmente para aquellos temas que consideren prioritarios”, puntualizó el funcionario estatal, en el marco de su presentación ante los miembros del Ayuntamiento, efectuada en sala de Cabildo.

Comentó que también trabajarán sobre esquemas de prevención del delito y fomentarán la participación ciudadana a través de diferentes estrategias. Para constatar el avance de los resultados de trabajo, visitará el municipio al menos una ocasión por semana, ya que su intención al ser enviado como “padrino” del trabajo es permanecer el mayor tiempo posible en esta localidad.

“Es necesario que demos seguimiento a las acciones porque el verdadero éxito de los Ayuntamientos no radica en la cantidad de obras o acciones que sean presentadas con bombo y platillo, sino en el acercamiento con los ciudadanos, cuando son verdaderamente escuchados y atendidos. Es parte de la tarea que vamos a hacer en este municipio”, subrayó.

Informó que para la semana entrante vendrá con compromisos y ofrecimientos concretos del Gobierno del Estado y la Federación para exponerlos a los zamoranos y comenzar a trabajar bajo esos ejes rectores en donde prevalezca un sistema de participación real de todos los niveles de gobierno.

“Queremos que estas acciones no se entiendan como una imposición, sino como un servicio a la población de Zamora. Los trabajos de gestoría que serán efectuados no están supeditados a algún tinte partidista, por el contrario, es momento de colaborar de manera coordinada entre delegaciones, coordinaciones y enlaces para elevar la calidad de vida de los habitantes de este municipio”, enfatizó.

Cabe añadir que cada uno de los miembros del Ayuntamiento local se puso a disposición de trabajo con el Secretario de Seguridad Pública, a quien pidieron un acercamiento estrecho para atender a las diferentes necesidades de la población, que son varias por atender en esta localidad.



Numeraria

3 niveles de gobierno trabajarán para recuperar orden en Zamora