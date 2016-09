Gobernador rinde homenaje a agentes caídos en el cumplimiento de su deber

Jueves , 8 de septiembre de 2016

• Advierte que este acto no quedará impune y no dará ni un paso atrás contra la delincuencia.

Morelia, Michoacán a 7 de septiembre de 2016.- Para reconocer la entrega, compromiso, valor y lealtad de los cinco elementos caídos en cumplimiento de su deber, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, encabezó el homenaje de cuerpo presente que tuvo lugar en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado.

Sensible al dolor que embarga a las familias de los compañeros que perdieron la vida en cumplimiento de su encomienda, el mandatario estatal reiteró ante los padres, esposas, hermanos, hijos y amigos de los cuatro policías ministeriales y el piloto fallecidos, que este lamentable acto no quedará impune y aseguró que no parará hasta dar con los responsables.

“Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a quienes ofrendaron su vida para garantizar la seguridad y la paz de las y los michoacanos; a los familiares mi más sentido pésame, quiero dejarles claro que este acto no quedará impune, no pararemos hasta dar con los responsables”, advirtió.

Por su parte, el procurador de Justicia en la entidad, José Martín Godoy Castro, expresó su indignación y lamentó este acontecimiento, por lo que aseguró que el combate al crimen organizado será claro y contundente, ante los señalamientos perversos que sólo buscan demeritar a las instituciones.

En el homenaje, los cinco féretros fueron cubiertos con la Bandera de México y todos los presentes, familiares, amigos y compañeros de los elementos caídos presenciaron el último pase de lista de los policías ministeriales, Martín Domingo Picasso Arteaga; Mario Ángel Lima Gallardo; Julio Morales Govantes; Yezid Ibáñez Miranda y el piloto Fernando López Valdés, así como el toque de queda y la guardia de honor que encabezaron las autoridades.

Finalmente el titular del Ejecutivo en Michoacán, les dio personalmente el pésame a los familiares y les hizo entrega de la Bandera Nacional.

En la ceremonia estuvieron presentes además el secretario de Seguridad Pública en la entidad, José Antonio Bernal Bustamante, entre otros elementos y directivos del área de Seguridad.