Ginecología y traumatología, los servicios con más quejas en Arbitraje

-También se quejan de área de urgencias en nosocomios

-Tardan hasta 90 días en audiencias para conciliar casos

-Población no debe tener miedo a represalias tras poner denuncia



Oscar De La Rosa, Zamora

Las áreas de ginecología y traumatología son las más señaladas por la población que hace uso de los servicios médicos para atender diferentes problemas sanitarios. Las quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán (COESAMM) tienen que ver con problemas en embarazos y fracturas atendidas sin calidad, tras un proceso de cirugía.

Otro punto importante atendido en la dependencia estatal tiene que ver con el área de urgencias, ya que los pacientes denuncian la falta de atención oportuna o el hecho de que no hay médicos en el momento de que llegan a solicitar el servicio en las instituciones de salud públicas, principalmente.

La COESAMM tarda un promedio de hasta 90 días para que se generen las audiencias para conciliación, en el caso de que el proceso de resolución se prolongue entre las partes involucradas; sin embargo, procuran darle cauce rápido a las quejas expuestas por la población para que no se genere un problema entre las partes involucradas.

“El 80 por ciento de los casos presentados llega a resolverse en una primera conciliación. Los casos que quedan pendientes se pueden alargar hasta una segunda o tercera audiencia; depende de la gravedad del caso o de que las partes involucradas no se pongan de acuerdo con relación al tema”, informó Ana González Márquez, responsable del módulo de COESAMM.

Indicó que las quejas para iniciar los procesos de investigación son canalizadas de inmediato a las instituciones respectivas para que se de atención y haya una respuesta concreta a las inquietudes o solicitudes de los pacientes que determinaron exponer su queja.

“Hemos sugerido a los médicos que hagan una integración adecuada de su expediente clínico porque es una forma importante de comprobar que actuaron de manera adecuada con los pacientes que expusieron su queja y no haya problemas en relación a ese tipo de casos”, dijo.

Agregó que para exponer su queja es importante que las personas hagan una narrativa de cómo sucedieron los hechos, con los nombres completos de quienes participaron en el proceso; también deben especificar qué solicitan y hacer un concentrado de datos personales. El módulo de COESAMM está ubicado en la calle de Ejército Nacional No. 243, en la colonia Jardines de Catedral.



Numeraria

1 persona atiende el módulo de COESAMM