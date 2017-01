Gestionar para el Hospital Regional es una prioridad: Ángel Macías, alcalde

-Reiteró su compromiso de atender las necesidades de este nosocomio

-Entregó cobijas y latas de pintura



Elena Rojas, Zamora

“Gestionar para el hospital regional es una prioridad, pues a los que estamos en la función pública nos debe importar la salud de nuestros ciudadanos”, dejo en claro Ángel Rafael Macías Mora, presidente de Ixtlán.

En visita hecha al Hospital Regional en esta ciudad aprovechó para reiterar su compromiso de seguir al pendiente de las necesidades de este nosocomio, a efecto de que este brinde un servicio de calidad, humano y con humildad.

Esto durante la entrega de 100 cobijas y 4 latas de pintura, “sabemos que es poco para las necesidades que existen en un lugar como este, pero estas cobijas permitirán a los enfermos se puedan abrigar en esta temporada de frio. Además de que con la pintura se puedan dignificar las instalaciones”.

Recordó que no es la primera vez que garantiza su apoyo para este hospital, “desde un principio hemos contado con el respaldo total del gobernador Silvano Aureoles quien se ha preocupado por la región de Zamora y por este nosocomio, para que quienes estén a cargo de este hospital tengan la sensibilidad de atención personalizada y de humanidad a las personas para que eso impacte en la salud de los pacientes”.

En ese sentido dijo que estuvieron dando seguimiento a la gestión de la rehabilitación de los quirófanos, de dos autoclaves y se comprometió a que seguirán gestionando para el beneficio de este hospital, sumando esfuerzos, con diputados, y con los órdenes de gobierno federal y estatal.

Por su parte Víctor Manuel Fernández Anaya, director del nosocomio, agradeció el apoyo de Macías Mora, “gracias a su incansable trabajo se han logrado importantes beneficios para nuestro hospital. Él ha sido uno de los más importantes gestores para nosotros”.

Dijo que seguirán empeñándose en atender con calidez y calidad, “siempre es bueno tener áreas limpias, porque en espacios dignos cambia la actitud de las personas, lo que impacta en su salud”.

Recordó que en el mes de diciembre comenzaron a funcionar los quirófanos, sin embargo aun no está funcionando al 100 por ciento este hospital. Esperan que este primer cuatrimestre del año mejore su funcionalidad, toda vez que continúan llegando camas y material quirúrgico, “tenemos un gran apoyo de la secretaria de salud, Silvia Hernández Capi, y del mandatario estatal. Por ello este hospital ha mejorado bastante”.

Señaló que por tratarse de un hospital regional es menester que todos los alcaldes de la región se sensibilicen, como lo hace Macías Mora. No obstante lamentó que se han girado oficios a los munícipes solicitándoles su apoyo y no han respondido, “considero que ha de ser por sus múltiples ocupaciones”, concluyó.



Numeraria

100 cobijas

4 latas de pintura