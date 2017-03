Geiser de Ixtlán podrá convertirse en polo de desarrollo para la energía renovable

-Permitirá que industriales apuesten a la inversión en esta región

Elena Rojas, Zamora

En el corto plazo el Geiser de Ixtlan podrá convertirse en un polo de desarrollo para la energía renovable y sustentable, lo que permitirá a la región tener mayor industria, señaló Ángel Rafael Macías Mora, presidente municipal de Ixtlán.

En el marco de su participación en el evento de graduación de estudiantes del Tecnológico de Zamora, Macías Mora informó que en dos semanas el ayuntamiento que encabeza firmara un convenio con el gobierno del estado y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) para comenzar a la brevedad la construcción de dos módulos en el Geiser de Ixtlán: una planta geotérmica y una planta deshidratadora de frutas.

Señaló que este proyecto geotérmico en su primera etapa implicará una inversión de 30 millones de pesos que logró la UMSNH conseguir a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Incluso, abundó, ya se encuentra el equipo de trabajo de la UMSNH en el Geiser, “próximamente convocaremos a rueda de prensa para dar a conocer la presentación técnica del proyecto integral”.

Indicó que el miércoles pasado tuvieron una reunión con José Luis Montañez, secretario de innovación del gobierno del estado, donde también estuvo presente Raúl Cárdenas, director del área de investigaciones de la UMSNH, donde se dio a conocer avances en el citado proyecto de investigación sobre geotermia.

Subrayó que en la citada reunión manifestó la voluntad que tienen como gobierno municipal para cristalizar el proyecto que detonara, sin duda, el ecoturismo, el turismo científico y la generación de energía geotérmica.

Agregó que el proyecto será de gran impacto, toda vez que detonara el desarrollo económico regional, “con el modulo geotérmico se podrán abastecer a más de 300 casas de energía renovable. Ya posteriormente podremos producir energía a mayor escala, lo que seguramente propiciará un importante impulso en el desarrollo económico”.

En la primera etapa, mencionó, beneficiará a todos los habitantes del municipio. Ya en una segunda etapa el proyecto es ambicioso. Por lo que impactará no solo al Valle de Zamora y a la región Ciénega de Chapala, sino a Michoacán en general”.

Reveló que el proyecto es único en México y Latinoamérica, por las cuestiones técnicas y científicas que los especialistas van a instalar ahí. Al tiempo que añadió que serán múltiples los beneficios de este proyecto, “tendremos un mayor turismo científico no solo en Ixtlán, también se detonara en la región; aunado al ecoturismo que ya tenemos en el Geiser”.

Para finalizar, dijo que siguen trabajado de forma paralela el proyecto eco turístico, el cual lo está impulsando en conjunto con un diputado federal, “este tiene que ver con cabañas, toboganes, albercas, etc. Estamos convencidos que vamos a lograr grandes cosas para el Geiser, porque va a potencializar la región y el municipio”.

