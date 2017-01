Gasolinazo empieza a afectar, trasporte público ya cobra el pasaje a 8 pesos

-Concesionarios le echan la culpa al gasolinazo aplicado a nivel nacional

-Aseguran que por el momento mantendrán autorización de COCOTRA si no sube combustible

-Taxistas también analizan subir hasta 5 pesos más sus servicios

Oscar De La Rosa, Zamora

Finalmente subió a 8 pesos la tarifa de transporte público. La Comisión Coordinadora de Transporte (COCOTRA) cedió a la petición de concesionarios en un 60 por ciento, ya que pretendían que el costo del pasaje llegará hasta 8 pesos con 50 centavos; sin embargo, no fue posible acceder a la totalidad de la propuesta tras un estudio efectuado por la dependencia estatal vía especialistas en Economía.

“El alza de la gasolina es la causa principal de que hoy se lleve a cabo este incremento a nivel estatal; no es exclusivo de la zona de Zamora. Por el momento nos apegaremos a la autorización de COCOTRA; de subir el combustible de manera disparada, analizaríamos proceder con nuestra propuesta original”, puntualizó José Luis Ramírez Victoria, presidente de la unión de transportistas del valle de Zamora.

Comentó que el incremento se volvió una necesidad porque ya no era factible para el sector de concesionarios mantener una tarifa de 7 pesos, que fue autorizada desde hace 4 años. Deben obtener los recursos necesarios para pagar a choferes, refacciones y otro tipo de mantenimiento de las unidades.

“Será difícil que podamos proceder con la renovación del parque vehicular porque difícilmente alcanzarán los recursos para emprender esa tarea. Tenemos la intención de esperar y aprovechar el mejor periodo para solicitar un financiamiento que nos permita cumplir con la tarea de mejorar nuestras unidades”, explicó.

Aseguró que actualmente circula un promedio de 300 a 350 unidades de servicio público entre Zamora y Jacona, las cuales prestan servicio a un promedio de 70 mil usuarios. Descartó cualquier posibilidad de una disminución en la cantidad de personas que usan el transporte como medio para movilizarse.

En ese tenor, EL INDEPENDIENTE efectuó un monitoreo entre taxistas de diferentes rutas, quienes también plantean la posibilidad de incrementar hasta 5 pesos sus servicios debido al alza de la gasolina. Actualmente un servicio con una distancia de Arboledas al Centro de la ciudad cuesta en promedio 30 pesos; con el alza llegaría hasta 35 pesos.

“Estamos en una mesa de análisis con quienes tienen a su nombre la concesión y vemos como una posibilidad real el incremento en la tarifa de transporte que ofrecemos porque ya no sale para cubrir los gastos que tenemos actualmente”, concluyeron.

Numeraria

1 peso incrementó tarifa de transporte público

400 microbuses circulan entre Zamora y Jacona

700 taxis laboran en la zona conurbada