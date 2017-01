Garantizan riego para más de 12 mil hectáreas de cultivo

-En Zamora, Jacona, Ixtlán y Tlazazalca



Elena Rojas, Zamora

12 mil 374 hectáreas de cultivo se establecieron en la zona agrícola de los municipios de Zamora, Jacona, Ixtlán y Tlazazalca para este año agrícola, que comprende los ciclos primavera –verano y otoño- Invierno, las cuales tienen garantizado el riego en el presente ciclo, señaló Jorge Gómez Laurean, jefe de distrito de riego 061 y 099 Zamora y Quitupan La Magdalena.

Dijo que el ciclo primavera-verano predominan los frutales, principalmente fresa, arándano y zarzamora, y ya en menor proporción hortalizas. Mientras que para el ciclo otoño invierno predominan granos como maíz y trigo.

Reiteró que está garantizada el agua de riego para abastecer estos cultivos, toda vez que el plan de riego se definió desde el mes de octubre del 2016, cuando se asignó a este distrito un volumen de 200 millones de metros cúbicos, lo que se concesionó para los 4 módulos de riego de este distrito.

Indicó que el año agrícola 2015-2016 se destinaron 195 millones de metros cúbicos, por lo que este año agrícola 2016-2017 el plan de riego autorizado fue mayor, sin embargo dijo no por ello se debe desperdiciar el vital líquido.

“Si los agricultores nos disciplinamos y hacemos un buen uso del agua, tenemos la garantía de que el recurso hídrico nos alcanzará. Pero si por el contrario la despilfarramos será insuficiente, por ello hago un llamado para que esta agua sea utilizada eficientemente, no desperdiciar ni contaminar porque lamentablemente estamos acostumbrados a tirar la basura en los afluentes”, subrayó.

Comentó que esta área agrícola se abastece principalmente de la derivación del río Duero, es decir de las aguas que fluyen de los manantiales, así como de la presa Urepetiro, “si no cuidamos estos manantiales esta agua puede disminuir y entonces si tendremos problemas de abastecimiento para los cultivos agrícolas y para la población”.

Señaló que este año agrícola nuevamente los productores se inclinaron por la tendencia de sembrar principalmente fresa, “ven que es redituable este cultivo y se empeñan en seguir sembrando, pero recordemos que esta frutilla requiere de más agua. Por lo que va a llegar el momento en que no nos va alcanzar el agua para regar tanta fresa. Por lo que exhortamos a los productores a tomar en cuenta otros cultivos que requieran de baja demanda de agua”, concluyó.



200 millones de metros cúbicos para abastecer 12 mil 374 hectáreas de cultivo