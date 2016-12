Gana devoción sobre civilidad: peregrinos marcharán a su antojo

-No hubo organización en programación de danzas y desfiles rumbo al Santuario



Oscar De La Rosa, Zamora

Las calles 5 de Mayo y Juárez estarán estranguladas en la circulación vial durante 12 días. Los ciudadanos que participarán en las peregrinaciones fueron señalados como los principales responsables de la anarquía, debido a que no hubo organización en la programación de danzas y desfiles rumbo al Santuario Guadalupano.

El cartel emitido por la Rectoría del Santuario Guadalupano señala que las peregrinaciones serán realizadas en horarios de 9:00, 12:00 y 18:00 horas; sin embargo, la Coordinación de Tránsito recibió oficios en los que están estipuladas otras horas para esos eventos y cierre de calles, ya que las marchas ocupan ambos carriles de la 5 de Mayo y el carril sur de la Avenida Juárez.

David Sánchez Flores, titular de la dependencia, reconoció que es complicado romper con las costumbres de los zamoranos en lo que respecta a las tradiciones religiosas; sin embargo, no es impedimento para que puedan regular los eventos que ya se encuentran establecidos para que no incrementen las afectaciones a los ciudadanos.

El coordinador de tránsito ofreció a los ciudadanos como alternativa hacer de doble sentido el carril norte de Juárez, desde Labastida hasta 5 de Mayo y Niños Héroes, desde Ávila Camacho hasta Martínez de Navarrete, durante el tiempo utilizado por los feligreses para las marchas rumbo al Santuario Guadalupano.

En las acciones operativas participarán 50 elementos de la dependencia municipal; unos se encargarán de acompañar las peregrinaciones, otros estarán al pendiente de regular la vialidad en diferentes puntos estratégicos para evitar que se generen accidentes viales e indicar el doble sentido de la circulación en las arterias mencionadas.

“Apelamos a la tolerancia de la población en lo que respecta al paso de las peregrinaciones. Es una situación que no teníamos contemplada, al menos de la forma en cómo se presentan las cosas, pero nos comprometemos a que para la siguiente ocasión se maneje un horario vespertino para las marchas porque no se puede tener estrangulada la vialidad durante todo el día”, subrayó.

En ese tenor, dijo que lo que si van a evitar es el cierre de calles en las colonias Ramírez, El Porvenir y El Carmen, que son el foco de atención por la instalación de altares guadalupanos, sin importar si tienen la autorización o no de Tránsito.

“Quienes nos han traído oficios han recibido la indicación de nosotros de ocupar un solo carril de las calles que tienen contempladas porque debemos dar paso a los servicios de Protección Civil, en el caso de una contingencia, además de que no se puede afectar la libre circulación de terceras personas”, aseguró.

Concluyó al decir que es importante que las personas tomen las previsiones necesarias para que sus actividades cotidianas no se vean afectadas por la situación y eviten cualquier situación que pueda representar un obstáculo para el cumplimiento de sus metas en forma diaria.



Numeraria

50 elementos encargados de resguardar peregrinaciones y circulación vial

3 horarios para peregrinaciones manejó Santuario Guadalupano