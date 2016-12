Fundamental el saneamiento al Río Duero: Freseros

-En seguida la prioridad es generar variedades de fresas mexicanas

-Productores definen plan rector del 2017

Elena Rojas, Zamora

El saneamiento del Rio Duero y trabajar sobre la investigación en la generación de variedades mexicanas de fresa son las prioridades en las que los freseros de Michoacán centrarán su plan rector del próximo año, señaló Octaviano Magaña Ortiz, presidente del sistema producto fresa nacional.

Subrayó que este año ya van a importar plantas que les van a costar arriba de 15 mil pesos, “por ejemplo la variedad de la universidad de Florida nos va a salir arriba de 20 mil pesos el millar. Por lo que urge tener variedades nacionales para tener rentabilidad en tres años, ya no tendríamos que derrochar dinero para seguir investigando”.

Comentó que ha luchado por sanear las aguas del río Duero desde los años 80, sin embargo hasta la fecha no se han logrado resultados, toda vez que no existe voluntad por parte de la CONAGUA para este proyecto. Aunado a que, dijo, temen los productores que las reglas de inocuidad del vecino país que se impondrán el próximo año, arruinen el sistema producto fresa, “hay riesgo de que nos pongan en cuarentena por tiempo indefinido, lo que sin duda afectará la derrama económica y se perderán miles de empleos. Por ello urge que el gobierno cumpla con su promesa de campaña y queden saneadas las aguas del mayor afluente de la región.

Así lo expresó durante la asamblea anual del comité nacional del sistema producto fresa, donde estuvieron representantes de los comités estatales del sistema producto fresa, como los productores y facilitadores de los comités estatales de Guanajuato, México y Michoacán.

En esta reunión se elaboró el plan rector, el cual sirve de guía para trabajar el siguiente año. Admitió que se requieren recursos para seguir apostando a mejorar la tecnificación del campo, “ha crecido mucho la tecnología de macro túnel y ahora debemos pensar en la tecnología como la hidroponía, lo cual solamente se hace con investigación”.

Sin embargo dijo, “lamentablemente los agricultores de la región no tenemos investigación, porque la mayoría de los freseros solamente tenemos nivel de estudio de primaria”.

No obstante, dijo que hay instituciones dedicadas a la investigación que están en la mejor disposición de apoyarles, “tenemos el Colmich, la UMSNH, la Universidad de agrohidrología de Uruapan y SAGARPA, pero lamentablemente en el país lo que más escasea es el dinero y así no podemos avanzar”.

Finalmente comentó que en esta región Cienaga- Chapala, sobre todo en los municipios de Zamora, Jacona y Tangancicuaro, se cuenta con 5 mil hectáreas establecidas, de las cuales 4 mil con tecnología de macro túnel, la cual genera más empleo y derrama económica.

Numeraria

5 mil hectáreas de fresa en la región