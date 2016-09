Fuerte choque de frente entre camionetas en Tangancícuaro

Domingo , 11 de septiembre de 2016

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Tangancícuaro, Mich.- 11 de septiembre de 2016.- La tarde de este domingo, siete personas resultaron lesionadas a consecuencia de un fuerte choque de frente entre dos camionetas, sobre la carretera Zamora – Tangancícuaro, según se supo en la cobertura del hecho noticioso.

Fue cerca de las 18:30 horas a la altura de la curva denominada “Los Laureles”, en el kilómetro 135 hasta donde se movilizaron los uniformados de la Policía Michoacán y el personal de Protección Civil para atender la emergencia.

Uno de los vehículos implicados corresponde a una camioneta Mitsubishi tipo Pick Up, de color blanco, con placas MT-12-23-B, tripulada por Pedro A., de 37 años, quien iba acompañado por Angélica C. de 36 años de edad, así como los menores Ma. Guadalupe C., y Karol de Jeus C., de 4 y o años respectivamente; todos con domicilio en la calle Chavinda, de la colonia Ex Hacienda Zamora.

Mientras que la otra unidad es una Ford F150, de color guinda, con láminas MU-67-71-D, conducida por Valentín G., de 41 años, vecino de la calle Salinas de González, en la colonia Los nogales. En la furgoneta también viajaban Fernando G., de 23 años y José Efraín G., de 16 años.

Luego de ser valorados por los socorristas los afectados fueron canalizados a hospitales en la ciudad de Zamora para ser revisados por los médicos y de esta manera descartar cualquier lesión de gravedad.

Finalmente de los peritajes se hizo cargo el personal de la Policía Federal División Seguridad Regional y las camionetas fueron enviadas al corralón oficial en tanto la autoridad competente determina responsabilidades sobre el accidente.