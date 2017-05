Frontenistas solicitan mantenimiento y mejoras en la Unidad Deportiva El Chamizal

Guillermo Ríos, Zamora

Miembros de la Directiva de la Asociación de Frontenistas que juegan en la Unidad Deportiva El Chamizal, enviaron una carta-solicitud al presidente municipal, Dr. José Carlos Lugo Godínez, donde manifiestan mejoras en infraestructura y mantenimiento de las canchas de frontenis.

En entrevista el presidente de la Asociación, Javier Ortiz, manifestó que la solicitud fue realizada el pasado jueves en la Dirección de Juventud y Deportes, con la Lic. Evelyn Pierrez “esperamos tener una respuesta favorable ante este oficio”.

“Nosotros como grupo organizado no acostumbramos hacer este tipo de solicitudes, nosotros en ocasiones solventamos nuestras propias necesidades, pero en esta ocasión pensamos en el presidente municipal porque a nuestro deporte casi nunca le hacen caso”, enfatizó Javier Ortiz

“Reconocemos que se han logrados grandes cosas con esta administración, nos han pintado las instalaciones, nos han hecho mejoras, pero las necesidades cada vez son más”, abundó el presidente de la organización.

La primera solicitud es la instalación de las chapas de lámina en los frontis de la parte baja de las 2 canchas, estas chapas tienen que ser de 55 centímetros de ancho y 9 metros de largo que es la medida del área de cancha y pintarlas de rojo.

La segunda solicitud, no menos prioritaria, es la instalación de una malla tipo gallinero de la más fina posible para que las pelotas no se atoren en la parte superior de los 2 frontis (paredes frontales).

También solicitan la instalación en la cancha 1, lámparas de gran potencia, las cuales ya fueron donadas por los frontenistas, (las que actualmente son de baja intensidad y no permite bien el desarrollo de los encuentros), por lo que solamente se requiere la instalación.

La cuarta petición de la Sociedad frontenista es la condonación del cobro de energía eléctrica por el uso de las canchas en la noche, La ultima solicitud que realizaron es cerrar con malla de alambre la cancha 2 (tal como está la 1) ya que solamente se tienen con malla la mitad de la cancha lo que hace peligroso jugar en ese espacio.