Francisco chacón, árbitro profesional, impartió clínica en Zamora

Guillermo Ríos, Zamora

El árbitro profesional, internacional con gafete de FIFA, Francisco Chacón visito Zamora con la finalidad de llevar a cabo una clínica de arbitraje de futbol denominada “actualización e interpretación de las reglas de juego y sus respectivas modificaciones”.

Es así que Francisco Chacón dio una plática a los integrantes de los diferentes colegios de árbitros de Zamora y La Región, entre los que destacan el Colegio de Árbitros “Luis Suárez”, Colegio de árbitros “Guadalupe Vega”, Colegio de árbitros “Arturo Brizio Carter” y el colegio de la Liga Infantil-Juvenil y Femenil de Zamora, entre otros que laboran de forma independiente.

La charla se efectuó en las canchas de futbol Uruguayas, a un costado de la UPN, y fue dirigido especialmente a los árbitros de futbol que desarrollan su trabajo en las diversas ligas de esta ciudad, como lo son los árbitros de la Liga Michoacana y los de la Liga Infantil- Juvenil y Femenil; así como a la ciudadanía que esté interesada en aprender las nuevas reglas y formas de marcación.

Con objetivo de que los árbitros dejen de trabajar de forma empírica, además de que las competencias exigen cada vez más, porque constantemente las reglas cambian y la forma de interpretar las jugadas varían mucho, debido a la falta de elementos para juzgarla, es por ello que el Dr. Diego Espinoza Martínez aprovechó la amistad y el compañerismo que hay con Francisco Chacón para invitarlo a esta ciudad y trabajar de la mano en pro del deporte local.

Por otro lado Diego Espinoza comentó que, “los árbitros en nuestras ligas juegan un papel sumamente importante, el papel del árbitro es muy difícil, pero es más difícil cuando no tienes los argumentos para ser el juez de un encuentro, un árbitro preparado es parte de la formación integral en los niños, porque hoy en día, si no te preparas y juzgas con elementos, la sociedad de lo recriminará hasta el cansancio”.

“Cabe señalar que este tipo de actualizaciones son poco comunes, ya que este es un sector, se aprende de forma empírica, y a pesar de ser muy importante el rol de los árbitros en el desarrollo de un buen partido, casi no se interesan, los árbitros, en actualizarse y profesionalizarse”, señaló Diego Espinoza.

En esta clínica el árbitro aprenderá sobre el rol que juega dentro del terreno del juego, personalidad ante todo, también el cómo planear y manejar los encuentros, tener siempre el control del partido, además de aprender a ubicarse y como apoyarse con el árbitro asistente.