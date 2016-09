Fomentar cambio de valores que ponderen el respeto a la mujer: Julieta López

Viernes , 9 de septiembre de 2016



Morelia

Aún requerimos una amplia participación de la sociedad para que los derechos humanos de las mujeres sean una realidad tangible en todos los ámbitos de la vida, por ello, desde el Gobierno del Estado impulsamos un profundo trabajo transversal para fomentar un cambio de valores culturales que ponderen el respeto a la mujer, sobre la base del reconocimiento de sus capacidades y de la igualdad sustantiva.



Así lo manifestó la coordinadora general de Comunicación social del Gobierno del Estado, Julieta López Bautista, quien participó como oradora oficial en el 248 aniversario de natalicio de doña Josefa Ortiz Girón, en la plaza cívica Héroes de la Independencia de esta capital michoacana.



La funcionaria estatal dedicó su discurso no a quien fuese erróneamente conocida como “La corregidora”, sino a la mujer heroica nacida en Valladolid el 8 de septiembre de 1768, cuya historia es inspiradora, no sólo por su intervención determinante para el inicio de la guerra de Independencia, sino por su lucha personal por romper los patrones sociales de su tiempo.



Manifestó que la vida de María Josefa Ortiz entraña también una historia de ignominia respecto a la participación de la mujer en asuntos de la vida pública en su época, que casi dos siglos y medio después no podemos repetir, pero que lamentablemente aún proyecta sombras sobre nuestro presente, donde aún persisten amplias brechas de desigualdad por razón de sexo en casi todos los ámbitos de la vida, además de discriminación y violencia de género.



Si bien reconoció que se han logrado avances para la vindicación de los derechos de las mujeres en la esfera pública, teniendo como ejemplo su incremento en los cargos de representación popular y la integración de un Gabinete Paritario, al tiempo de mantenerse una clara y profunda convicción de la relevancia que tiene diseñar y ejecutar políticas públicas con perspectiva de género; lo cual constituye un compromiso irrenunciable para el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



López Bautista enfatizó que la revisión de nuestra historia no trascenderá más allá de un acto cívico si no logramos comprender que las grandes transformaciones de la realidad las han concretado hombres y mujeres convencidos de que la justicia viene de la mano del reconocimiento a las diferencias, individuales y colectiva, “porque el anhelo en el que todos somos semejantes, aquel de la mujer y el hombre común, es vivir en un entorno de convivencia social armónica, con igualdad en las oportunidades de desarrollo”.



Al reconocer también que el importante papel que ha jugado la mujer para conquistar la libertad que hoy gozamos, Julieta López aseveró que la violencia de género resulta un acto de alta traición que debe ser condenado por la sociedad en su conjunto, y si bien el Gobernador Aureoles Conejo ha declarado cero tolerancia ante las conductas que atenten contra la integridad de la mujer, y ese es un principio que rige el ejercicio de Gobierno, “queremos que también sea un compromiso de la ciudadanía”.



“Ser indiferentes a la discriminación de la mujer, a las diferentes formas de violencia que la vulneran y frenan su desarrollo, es desconocer nuestro origen como sujetos y como conjunto social en un estado de derecho”, apuntó.



Finalmente, la Coordinadora General de Comunicación Social conminó a no renunciar a la posibilidad de construir juntos, hombres y mujeres, un estado de justicia y de igualdad, con una visión complementaria e integradora que ayude a realizar el noble propósito de tener mejores condiciones de bienestar para todas y todos.



Fueron partícipes de este acto, la secretaria de Turismo estatal, Liliana López Buenrostro; el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Jesús Ávalos Plata; el síndico municipal, Fabio Sistos Rangel; la regidora María Elisa Garrido Pérez; el director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, Eduardo Mijangos Díaz, con la representación del rector Medardo Serna González; así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de Michoacán, del Cabildo de Morelia, entre otros.