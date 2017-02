Firmó convenio ayuntamiento con dirección de proyectos de investigación e innovación de la SEP

-En Jacona buscan impulsar el proyecto “ciencia en acción”, del cual se desprenden diversas actividades de impacto social

Elena Rojas, Jacona

En la ex villa de las flores buscan impulsar proyectos de investigación e innovación que tendrán impacto en los estudiantes de educación básica y media superior de las instituciones públicas y privadas, por esa razón el ayuntamiento de Jacona en conjunto con la dirección de proyectos de investigación e innovación de la Secretaria de Educación en el Estado (SEE), que encabeza Gerardo Cázares Torres, signó un convenio de colaboración.

En rueda de prensa dieron a conocer lo anterior Arturo Vega Damián, síndico municipal y Rosa Elena Salinas Reyes, regidora de educación, cultura y turismo así como el propio Cázares Torres.

El funcionario de la SEE detalló que derivado de este convenio se implementará en el municipio el proyecto “ciencia en acción” a fin de descubrir en niños y jóvenes talentos de la ciencia y la tecnología para desarrollar su creatividad.

El proyecto está respaldado por especialistas de la UMSNH, el CREFAL y la UNAM quienes implementaran talleres, charlas y conferencias de diversas modalidades de la tecnología y la ciencia.

De ciencia en acción se desprenden las siguientes proyectos: un concierto didáctico denominado “aprendiendo cantando en valores y en la sana convivencia” que aborda canciones del amor a la familia, respetar al maestro, respetar al maestro, al ciudadano, temas educativos: del cuidado del agua, geografía, identidad y México.

El otro proyecto que se desprende es la elaboración de un libro para conocer la historia del municipio y un proyecto de nutrición en las escuelas para evitar el consumo de comida chatarra en las instituciones.

Comentó que es importante que desde el nivel básico los docentes descubran las capacidades en sus estudiantes para encauzarlos a desarrollar sus habilidades y en un futuro generar alentosos profesionistas.

Añadió que desde el mes de noviembre que Alberto Frutis Solís asumió el cargo como secretario de educación en el estado exhortó a los funcionarios de esta secretaria a salir a los municipios, visitar escuelas para atender a los niños y jóvenes michoacanos.

Rubén Cabrera Ramírez, alcalde, comentó que seguirán en las gestiones para aterrizar más proyectos de beneficio social en las diversas aéreas: turismo, educación, cultura, etc.”.

La dirección de proyectos de investigación e innovación se encarga de impulsar y apoyar el desarrollo de proyectos de investigación e innovación que aportan elementos importantes para solucionar las problemáticas existentes en el sistema educativo estatal.

Uno de sus grandes proyectos ha sido los congresos educativos donde asisten maestros del estado e incluso de talla internacional para presentar sus investigaciones y proyectos de innovación al sistema educativo.

Finalmente Salinas Reyes indicó que es muy importante la implementación de estas caravanas de la ciencia para inculcar entre los estudiantes en gusto por la investigación y la innovación.

Numeraria

1 libro, un concierto didáctico y un programa de nutrición se derivan del proyecto “ciencia en acción”